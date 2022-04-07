НАТО хочет сделать Украину "неудобоваримой для РФ", чтобы Путин не смог снова напасть - NYT

Сколько оружия прибывает в Украину, остается секретом / Фото Reuters

На фоне полномасштабного вторжения России мир объединился вокруг поддержки Украины. Помимо финансовой помощи, вводятся санкции против РФ, а Киеву предоставляют оружие.

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника, НАТО стремится работать с Киевом так, чтобы сделать Украину "неудобоваримой для России". Суть в том, чтобы вооружить и обучить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку вторжения в Украину.

Отмечается, что около двух третей членов НАТО уже предоставили смертоносное оружие, в том числе танки и бронетранспортеры советской эпохи, предоставленные Чехией.

"Но некоторые запасы на Западе заканчиваются. Например, противотанковые ракеты Javelin американского производства. И Украине также понадобится различное оружие для следующей фазы войны на востоке, предполагают официальные лица, в том числе артиллерия дальнего действия и более совершенные вооруженные беспилотники, если они надеются оттеснить россиян, не говоря уже о том, чтобы вытеснить их из Украины", - пишет автор статьи.

Сколько оружия прибывает в Украину, остается секретом. Но официальные лица говорят, что общий поток очень велик и имеет огромное значение для войны. Но какое оружие наиболее полезно и как продумать возможный исход войны, беспокоит лидеров альянса.

"На ряде фронтов у нас явно меняется динамика поля боя", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен сказал, что встречи НАТО будут посвящены новым способам поддержки Украины и оказания давления на Россию и Путина.

Госсекретарь США объявил о поступлении оружия и снаряжения из американских запасов еще на 100 миллионов долларов. По его словам, общая военная помощь США Украине составляет около 2,4 миллиарда долларов с момента вступления в должность президента Байдена и более 1,7 миллиарда долларов с момента начала войны 24 февраля.

"Мы считаем, что наша работа — поддерживать украинцев", — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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Как сообщал Главред, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран НАТО заявил, что Украине нужна военная помощь без ограничений, поскольку Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.

5 апреля стало известно, что президенту США Джо Байдену предоставили запрос от трех десятков американских конгрессменов, в котором они требуют предоставить Украине больше оружия для защиты от российской агрессии. В частности, законодатели Соединенных Штатов призвали предоставить ракеты класса "земля-воздух", истребители и противокорабельные ракеты.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет отправить Вооруженным силам Украины оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы. Таким образом Лондон хочет сорвать планы президента страны-агрессора Владимира Путина захватить юг Украины.

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