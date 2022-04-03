Британия хочет вооружить Украину для защиты Одессы – The Times

Борис Джонсон хочет сорвать планы Путина / Reuters

Премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет отправить Вооруженным силам Украины оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы. Таким образом Лондон хочет сорвать планы президента страны-агрессора Владимира Путина захватить юг Украины.

Об этом говорится в материале The Times.

Лондон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для отражения атак российских кораблей. Это оружие позволит защитить прибрежные города от обстрелов с моря.

"Джонсон сказал министрам, что хочет закупить и поставить оружие, чтобы предотвратить наступление россиян на Одессу (…) Настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами", - говорится в материале.

Поставки позволят украинским военным топить российские военные корабли и защитить прибрежные населенные пункты, которые ВС России обстреливают с моря.

В разговоре с министрами Джонсон выразил желание закупить противокорабельные ракеты и предоставить их Вооруженным силам Украины, чтобы не допустить наступления российских оккупантов.

Как сообщал Главред, утром в воскресенье, 3 апреля, российские оккупанты атаковали с воздуха Одессу. В городе звучали взрывы, поднялись клубы дыма.

Как сообщило оперативное командование Юг, в некоторых районах Одессы зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО.

Напомним, издание WSJ писало со ссылкой на неназванных американских чиновников, что Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины. Отмечается, что президент РФ больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории.

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