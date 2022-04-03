Враг атаковал Одессу с воздуха, над городом - клубы дыма

В Одессе утром 3 апреля прозвучали взрывы / Фото Reuters

Утром в воскресенье, 3 апреля, российские оккупанты атаковали с воздуха Одессу. В городе звучали взрывы, поднялись клубы дыма.

Как сообщило оперативное командование Юг, в некоторых районах Одессы зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО.

Горожанам посоветовали закрыть окна.

Над Одессой сегодня поднимаются клубы дыма / Фото Суспільне

Депутат городского совета Петр Обухов уточнил, что ракетный удар нанесли по инфраструктурному объекту.

Как сообщал Главред, сегодня утром в 4:21 в Украине объявили воздушную тревогу. Под угрозой удара оказалась практически вся территория страны, кроме Луганской и Херсонской областей.

Как сообщал Главред, российские оккупанты обстреляли Смерчами Кривой Рог. Под обстрел попали гражданские объекты. В частности, в Ингулецком районе пострадали десятки частных домов и одно учебное заведение. Обошлось без жертв.

Враг вел огонь из реактивной системы залпового огня "Смерч". РСЗО "Град" благодаря тому, что территориально бои сдвинулись, до Кривого Рога уже не доставала.

Как сообщает CNN со ссылкой на несколько официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, к началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

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