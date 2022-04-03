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Оккупанты обстреляли Кривой Рог Смерчами и кассетными боеприпасами - Вилкул

3 апреля 2022, 04:56

В Кривом Роге пострадали десятки частных домов и одно учебное заведение. К счастью, обошлось без жертв.

Мариуполь, война
Иллюстрационное фото. Мариуполь. / Фото Reuters

Российские оккупанты обстреляли Смерчами Кривой Рог. Под обстрел попали гражданские объекты. В частности, в Ингулецком районе пострадали десятки частных домов и одно учебное заведение.

Об этом рассказал глава Криворожской ОВА Александр Вилкул. По его словам, обошлось без жертв.

Враг вел огонь из реактивной системы залпового огня "Смерч". РСЗО "Град" благодаря тому, что территориально бои сдвинулись, до Кривого Рога уже не доставала.

"Орки били Смерчами, били, опять же, запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами", - сказал Вилкул.

Глава Криворожской ОВА предупредил, что кассетные заряды могут взрываться на протяжении 40 часов.

"Если увидели на земле небольшие серебристые цилиндрики 5 на 2-2,5 сантиметра, не трогайте их, сразу уходите и звоните 101 или 102. Сегодня от таких зарядов погибли отец и сын, которые не прислушались к рекомендациям и принесли эти заряды домой, где они и взорвались", - написал Вилкул.

Кривой Рог находится под контролем Воруженных сил Украины.

Как сообщал Главред, российские оккупанты продолжают наносить систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам в Украине, однако интенсивность ударов снизилась, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. При этом продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины.

Как сообщает CNN со ссылкой на несколько официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, к началу мая оккупанты РФ поставили себе целью захватить Донбасс и другие регионы на востоке Украины.

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