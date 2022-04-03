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Враг пошел на штурм на Донбассе, копит силы для наступления на Северодонецк

3 апреля 2022, 01:13

Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары.

война, Киев
/ Фото Reuters

Российские оккупанты продолжают наносить систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам в Украине, однако интенсивность ударов снизилась, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия снизилась", – говорится в сводке.

Также отмечается, что продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

На Волынском направлении существенных изменений в состоянии и положении подразделений оккупационных войск и их союзников не отмечено.

На Полесском направлении оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию республики Беларусь. При отводе войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

На Северском направлении враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в российскую федерацию и республику Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника проходят в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей. В составе колонн, кроме грузовых автомобилей, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника противника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвод железнодорожных путей, что позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию российской федерации.

Идет вывод в российскую федерацию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляется батальонно-тактической группой 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку города Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов. Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась.

Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком направлении противник продолжал огневое влияние на некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины и проводит штурмовые действия на отдельных направлениях. Основные усилия оккупанты продолжали сосредоточивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе в Угледар и Марьинку. Успеха не добились.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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