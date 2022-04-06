Путину будет труднее вести войну: США введут санкции против РФ из-за геноцида украинцев под Киевом

Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против РФ / Коллаж Reuters

США в координации со странами Большой семерки и Европейским Союзом введут новый пакет санкций против России в ответ на массовые убийства мирных жителей Киевской области.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, санкции будут введены против российских чиновников, членов их семей, российских госпредприятий и финансовых учреждений, передает The Guardian

"Ограничения включают запрет на новые инвестиции, увеличат расходы России и отправят страну дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции. Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина", — сказала Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, цель санкций состоит в том, чтобы "заставить Россию сделать выбор".

"У них нет неограниченных ресурсов. Российское правительство будет вынуждено выбирать между между "истощением оставшихся валютных резервов и дефолтом", - сказала Псаки.

По ее словам, в долгосрочной перспективе президенту России Путину будет труднее вести войну.

Новые санкции, как ожидается, будут объявлены в среду.

Как сообщал Главред, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о пятом пакете санкций против России в ответ на зверства оккупантов в городе Буча под Киевом. Среди ограничений угольное эмбарго против РФ и запрет любых транзакций с четырьмя ведущими российскими банками.

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