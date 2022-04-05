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Евросоюз введет эмбарго на русский уголь и закроет европейские порты и дороги

5 апреля 2022, 18:00

Фон дер Ляен отметила, что, после обнародования информации о зверствах россиян в Буче, ЕС должен усилить санкции против РФ

Уголь
Евросоюз введет эмбарго на русский уголь / УНИАН

Европейский союз рассказал о пятом пакете санкции против России в ответ на зверства оккупантов в городе Буча, что под Киевом, в который вошли ‒ угольное эмбарго против РФ и запрет любых транзакций с четырьмя ведущими российскими банками. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, сейчас такой пакет санкций еще предстоит проголосовать всем странам ЕС в ближайшие дни. Но при этом ожидается, что он получит единогласную поддержку.

Пятый пакет ограничительных мер состоит из шести частей:

  • ЕС запрещает импорт российского угля, который будет стоить России в четыре миллиарда евро ежегодно. Также блок вводит запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ банк.
  • ЕС вводит запрет российским суднам и операторам заходить в порты стран блока. Но здесь будут исключения – агропродукция и пищевые товары, гуманитарные и энергетические грузы.
  • ЕС запрещают работу российских и белорусских дорожных операторов, что лишит российскую промышленность ключевых товаров.
  • ЕС расширяют запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 миллиардов евро ежегодно. В список попали такие элементы ‒ квантовые компьютеры, высокотехнологичные полупроводники, транспортные составляющие и так далее.
  • ЕС отказывается от импорта из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя (это будет стоить еще 5,5 млрд евро).
  • ЕС запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

Автор: Егор Бунин
viber
уголь Урсула фон дер Ляйен санкции против России Европейский союз
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