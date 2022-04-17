УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Уничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУ

17 апреля 2022, 05:12

Капитан корабля и офицеры ПВО "купились" на приманку украинских военных и внимательно следили за ложными целями – беспилотниками TB2, кружившими над кораблем.

нептун
/ facebook.com/szgurets

ВСУ смогли уничтожит крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

"Гордость грозного Черноморского флота России была уничтожена в ходе одной из наиболее хитроумных операций войны", – пишет Daily Mail.

Отмечается, что капитан корабля и офицеры ПВО "купились" на приманку украинских военных и внимательно следили за ложными целями – беспилотниками TB2, кружившими над кораблем.

Скрыть ракеты также удалось благодаря тому, что они приближались к Москве на уровне моря, которое в тот вечер штормило.

Двойной ракетный удар пришелся на борт корабля и расшатал его на неспокойных волнах. После этого произошел взрыв боекомплекта крейсера, спровоцировавший пожар.

"Этот инцидент представляет собой еще одну огромную потерю в плане доверия к России. Им снова показали, что они уязвимы для атак", – сказал один из собеседников издания.

Он отметил, что здесь исход ситуации решила компетенция военных.

"Украинцы использовали воображение и оказались весьма изобретательными. Они способны действовать на лету, чтобы оказать воздействие на российские силы", – сказал один из собеседников.

Журналисты отмечают, что с точки зрения военной техники, Москва представляет собой крупнейшую единичную потерю вооруженных сил РФ с начала войны против Украины. Это также один из крупнейших кораблей, потерянных в боях со времен Второй мировой войны.

Издание также отмечает, что атака в какой-то степени не обошлась без помощи стран Запада. Именно информационная поддержка западных разведок позволила Украине получить данные о том, что Москва курсирует в северо-западной части Черного моря по "предсказуемым схемам", а также делает это без прикрытия фрегатов, которые всегда используются в качестве щита для своего флагмана.

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

Читайте еще:

viber
война России и Украины крейсер Москва
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2022: Весам – зависть, Львам – расходы, Девам – старые проблемыГороскоп на сегодня, 15 апреля 2022: Весам – зависть, Львам – расходы, Девам – старые проблемы Нужно эвакуироваться: каким городам грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп для УкраиныНужно эвакуироваться: каким городам грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп для Украины Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - BildПринцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild Поражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в КремлеПоражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в Кремле Запад сделал России последнее предупреждениеЗапад сделал России последнее предупреждение
Поддержите Главред

Последние новости

05:12

Уничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУ

04:50

Если Украина победит на поле боя Россию, она станет новым лидером Запада – ИлларионовВидео

04:13

"Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войнуВидео

03:40

Синоптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жара

03:04

Гороскоп Таро на неделю 18-24 апреля: Близнецам – соперники, Скорпионам – успех в деньгах

Реклама
02:30

"Наши соседи не смогут стоять в стороне": Тука не исключил прямого вмешательства стран НАТО в войну

02:01

Военный эксперт назвал два фактора, которые мешают наступлению оккупантов на Донбассе

01:30

Армия превратилась в орду: военный рассказал, что его больше всего поразило за время войны в УкраинеВидео

01:29

Украинская ведущая лишилась дома - русские оккупанты оставили от здания только руины

01:17

В США предложили вооружить Украину за счет РФ и раскрыли неожиданный сценарийВидео

00:51

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

00:40

Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФВидео

00:40

Зеленский приказал всех переселенцев обеспечить жильемВидео

00:06

Зеленский рассказал, какое будущее ждет украинцев после войныВидео

16 апреля, суббота
23:50

Перепутали з бензовозом: орки насмешили воровством ассенизатораВидео

23:50

"Мы, украинские евреи, еще те паршивцы": Владимир Дантес объявлен врагом России

23:50

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

23:28

"Убейте меня, но я не полезу!": пенсионерка рассказала, как оккупанты зверствовали в БородянкеВидео

23:24

В Сети вычислили членов экипажа уничтоженного ВСУ крейсера МоскваВидео

23:01

НАТО вмешается в войну: Арестович о возможной ядерной атакеВидео

Реклама
22:58

Не 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войнеВидео

22:30

Виктор Павлик рассказал, кто из российских коллег поддержал его во время войны

22:29

Какой будет погода на Пасху 2022: синоптики дали неожиданный прогноз

22:24

Рашисты планировали бить химоружием по Киеву: в Сумской области нашли остатки заринаВидео

21:56

Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотойВидео

21:53

Зеленский озвучил главные условия на переговорах с РоссиейВидео

21:34

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

21:31

"Есть, попал": морпехи сожгли танк РФ Стугной и отправили в ад экипаж рашистовВидео

21:25

Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – АрестовичВидео

21:02

Гороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения городаВидео

20:47

"Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой": Полякова жестко обратилась к КиркоровуВидео

20:41

Медведчук согласился на обмен: Марченко срочно обратилась к куму Путину

20:37

Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"

20:24

Оркам с Кавказа устроили огненную ловушку: морпехи "покрошили" оккупантов на ДонбассеВидео

20:05

"Минимум три года": эксперт назвал сроки прекращения войны в Украине и озвучил решающую датуВидео

19:55

Рашисты пошли на штурм: враг собирает ударный кулак для атаки на Донбассе – ГенштабВидео

19:23

Почему России не удалось подавить Украину в одно касаниемнение

19:17

Без возможности внесения залога: суд отправил Медведчука под арестВидео

19:16

Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на ЧерниговщинеФотоВидео

19:12

Ксения Мишина "выпорола" Лукашенко в стиле Лидии Шефер: "Был отправлен сбывать свою шкуру Путину"Видео

Реклама
19:11

Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР"Видео

19:10

"Русская армия пришла к нам в дом специально": Усик рассказала, что оккупанты наделали в их домеВидео

18:46

Копейка к копейке: названы знаки, которые имеют больше всего шансов разбогатеть

18:44

Готовность тракторных войск: в Финляндии высмеяли ядерную угрозу РФВидео

18:23

Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, на кого могут обменять кума ПутинаВидео

18:08

Надо не ждать ядерного удара от РФ, а бить по ее экономике, чтобы и мыслей таких не было – ЗеленскийВидео

18:05

Эксперт пояснил, возможно ли заранее узнать о подготовке Путиным ядерного удара по Украине

17:59

После разоблачения преступлений армии Путина переговоры с РФ зашли в тупик - ЗеленскийВидео

17:51

"Это ерунда": в Чехии жестко ответили на ложь и угрозы РФ из-за поставок оружия УкраинеВидео

17:47

Украины и Россия могут подписать два документа: Зеленский раскрыл подробностиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять