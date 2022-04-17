Уничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУ

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ВСУ смогли уничтожит крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

"Гордость грозного Черноморского флота России была уничтожена в ходе одной из наиболее хитроумных операций войны", – пишет Daily Mail.

Отмечается, что капитан корабля и офицеры ПВО "купились" на приманку украинских военных и внимательно следили за ложными целями – беспилотниками TB2, кружившими над кораблем.

Скрыть ракеты также удалось благодаря тому, что они приближались к Москве на уровне моря, которое в тот вечер штормило.

Двойной ракетный удар пришелся на борт корабля и расшатал его на неспокойных волнах. После этого произошел взрыв боекомплекта крейсера, спровоцировавший пожар.

"Этот инцидент представляет собой еще одну огромную потерю в плане доверия к России. Им снова показали, что они уязвимы для атак", – сказал один из собеседников издания.

Он отметил, что здесь исход ситуации решила компетенция военных.

"Украинцы использовали воображение и оказались весьма изобретательными. Они способны действовать на лету, чтобы оказать воздействие на российские силы", – сказал один из собеседников.

Журналисты отмечают, что с точки зрения военной техники, Москва представляет собой крупнейшую единичную потерю вооруженных сил РФ с начала войны против Украины. Это также один из крупнейших кораблей, потерянных в боях со времен Второй мировой войны.

Издание также отмечает, что атака в какой-то степени не обошлась без помощи стран Запада. Именно информационная поддержка западных разведок позволила Украине получить данные о том, что Москва курсирует в северо-западной части Черного моря по "предсказуемым схемам", а также делает это без прикрытия фрегатов, которые всегда используются в качестве щита для своего флагмана.

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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