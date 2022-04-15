Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине - Washington Post

Госдепартамент, однако, в официальном порядке отказался комментировать содержание дипломатической ноты россиян либо какой-либо ответ США.
Дипломаты страны-агрессора, России, на нынешней неделе направили властям США официальную ноту протеста. Как сообщает авторитетное американское издание The Washington Post, в документе говорится о том, что поставки западного оружия Украине якобы могут привести к "непредсказуемым последствиям".
Сообщается, что ноту протеста подали после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов США, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.
Кроме того, чуть ранее США прямо способствовали отправке в Украину системы ПВО большой дальности ‒ в том числе пусковые установки С-300 из запасов армии Словакии.
"То, что россияне говорят нам в частном порядке - это то же самое, что мы говорили миру публично - что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома журналистам.
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Напомним, ранее руководитель Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что официальный Берлин достиг предела по поставке Украине оружия из запасов Бундесвера - немецкой армии. Об этом она рассказала в интервью Augsburger Allgemeine.
"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела. Потому что войска должны по-прежнему быть в состоянии гарантировать национальную оборону и оборону Альянса", – сказала она.
При этом, по словам Ламбрехт, в частности, немецкая военная промышленность вполне может поставлять оружие напрямую.
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