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"На Меркель лежит большая часть вины": Politico назвало "полезных идиотов" Путина в Германии

28 марта 2022, 23:45

В ситуации в целом виноват политический класс Германии, пишет СМИ.

Ангела Меркель
Ангела Меркель открыла дверь Путину / Reuters

Американское издание Politico опубликовало статью под названием Полезные идиоты Путина в Германии, в которой раскритиковало немецкую политическую элиту за отношение к нынешнему президенту РФ Владимиру Путину.

В материале говорится, что на протяжении последних 16 лет Германия вела ошибочную политику по отношению к России.

"Упрямое настаивание Германии на взаимодействии с Путиным перед лицом длительной агрессии (начиная с вторжения в Грузию, убийств врагов режима за границей и заканчивая военными преступлениями в Сирии) стало ни чем иным, как катастрофической ошибкой экс-канцлера Ангелы Меркель, которая теперь заняла место в пантеоне наивности рядом с Невиллом Чемберленом (премьер-министр Великобритании в период 1937-1940 гг. – ред.)", – сказано в статье.

Также отмечается, что на Меркель лежит большая часть вины за то, что она "попала в ловушку" российского президента. Но в ситуации в целом виноват политический класс Германии.

"От наложенного Германией вето на членство Украины и Грузии в НАТО в 2008 году до ее заключения газовых сделок с Москвой и сопротивления поставкам оружия Киеву – лидеры страны служили Путину полезными идиотами", - пишут авторы.

Утверждается, что мягкий подход Меркель к России – достигший своего апогея с решением 2015 года дать зеленый свет газопроводу Северный поток-2, несмотря на аннексию Россией Крыма и ее роль в событиях на Донбассе открыл двери Путину, чтобы пойти дальше.

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