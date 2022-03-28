Российский военный - ключевая фигура в аннексии Крыма признал провал путинской армии

Владимир Путин / Фото Reuters

Российский военачальник Игорь Гиркин, также известный под военным псевдонимом Игорь Стрелков, признал, что война Владимира Путина против Украины имела неприятные последствия. Ветеран армии и бывший офицер ФСБ подтвердил, что Украине удалось дать отпор России, пишет Express.

Интересно, что именно Гиркин сыграл ключевую роль в аннексии Крыма в 2014 году, а позже возглавил сепаратистские вооруженные силы Донецкой Народной Республики на востоке Украины.

"Прошло 29 дней "специальной военной операции". Нигде, ни на каком направлении не достигнуты стратегические успехи, а только оперативные успехи. Кроме того, противник относительно успешно мобилизуется и начинает контратаки. Об этом, конечно, Конашенков никогда не упоминает в своих отчетах", - сказал Гиркин в эфире OSN TV

Читайте такжеОтступление Путина может стать смертельным отвлечением и непоправимым ударом - эксперт по оборонеПо его словам, самые пессимистичные прогнозы о том, что РФ будет втянута в кровавую, толкающую, затяжную, изматывающую и крайне опасную войну, на данный момент полностью оправдались.

Напомним, в США заявили, что президент России Владимир Путин не готов идти на компромисс для прекращения войны в Украине.

Читайте также: