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На Херсонщине застрелили бывшего нардепа-предателя Алексея Ковалева - депутат

28 августа 2022, 23:20

В Железном Порту якобы застрелили бывшего нардепа-коллаборанта. Информация требует подтверждения.

На Херсонщине застрелили бывшего нардепа-предателя Алексея Ковалева - депутат
На Херсонщине застрелили коллаборанта Ковалева / facebook com Olexandr2013

В Железном Порту на Херсонщине застрелили бывшего нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"Появилась информация, что в Железном Порту застрелили экс-нардепа предателя Алексея Ковалева. Данные требуют уточнения, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили", - написал он.

Про гибель коллаборанта сообщил также и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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"Предатель, коллаборант и бывший нардеп Алексей Ковалев зарезан в собственном доме в оккупированном городе Голая Пристань. Об этом сейчас говорит много источников на оккупированной и контролируемой территории. Жена с асфиксией, ее сейчас откачивают. Около их дома очень много оккупационных полицейских", - сообщил он.

На Херсонщине застрелили бывшего нардепа-предателя Алексея Ковалева - депутат

Покушение на Ковалева

Напомним, 22 июля в Херсонской области было совершено покушение на убийство бывшего нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, который предал свою страну и перешел на сторону оккупантов. Его автомобиль взорвали. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что с автомобилем предателя Ковалева произошло "определенное действие".

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", - рассказал он.

Как известно, оперативники ГБР установили, что Ковалев перешел на сторону оккупантов. Подконтрольные ему предприятия поставляли продукты в Крым с последующей реализацией на территории РФ.

3 мая стало известно, что нардепа-предателя исключили из состава фракции. Впоследствии в ГБР возбудили уголовное производство в отношении Ковалева за коллаборационную деятельность.

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