В оккупированном Бердянске взрывы: партизаны взорвали штаб коллаборантов

Партизаны взорвали штаб коллаборантов в Бердянске / Владимир Рогов

На территории оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы. Оказалось, что украинские партизаны взорвали штаб коллаборантов. Об этом заявил "руководитель" коллаборантов Владимир Рогов.

Взрыв прогремел 30 августа в здании организации "Мы вместе с Россией". Рогов утверждает, что пострадавших в результате взрыва якобы нет.

Коллаборант обвиняет во всем якобы "поборников киевского режима". При этом он убежден, что эти территории не оккупированы, а "освобождены".

Рогов утверждает, что в здании штаба якобы были "продукты, детские вещи и все необходимое для нормальной мирной жизни".

Как сообщал Главред, по данным СМИ, во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва в одной из гостиниц - украинские партизаны взорвали очередное место обитания ФСБшников.

На данный момент количество убитых или раненных оккупантов неизвестно. В то же время движение сопротивления заверяет, что не даст покоя российским оккупантам на украинской земле.

Напомним также, что 29 августа российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева и его девушки, которая была его гражданской супругой. Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял – пока неизвестно.

Другие новости: