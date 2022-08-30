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В Херсоне партизаны подорвали авто "начальника ГИБДД" майора Снешина - СМИ

30 августа 2022, 11:01

Российские пропагандисты пишут, что в авто вместе с 38-летним россиянином находились его дочь и жена. Взрыв произошёл около 8 утра на Паровозном переулке.

Сгоревшее авто
В Херсоне партизаны подорвали авто российского майора / Иллюстрационное фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Во временно оккупированном Херсоне взорвался автомобиль с российским оккупантом по фамилии Снешин. Россиянин был назначен "временно исполняющим обязанности начальника дежурной части ГИБДД".

Как сообщает Telegram-канал Baza, вместе с оккупантом в авто якобы находились его жена и дочь.

"В Херсонской области подорвали автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД. В автомобиле находился сам полицейский, а также его жена и 7-летняя дочь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв радиоуправляемого СВУ, начинённого рубленными гвоздями, произошёл около 8 утра на Паровозном переулке в тот момент, когда там проезжал SEAT 38-летнего майора Снешина.

"В результате взрыва машина получила различные повреждения, но никто из пассажиров не пострадал. В настоящий момент возбуждено дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника полиции", - пишет Baza.

В Херсоне партизаны подорвали авто 'начальника ГИБДД' майора Снешина - СМИ

Как сообщал Главред, по данным СМИ, во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва в одной из гостиниц - украинские партизаны взорвали очередное место обитания ФСБшников.

На данный момент количество убитых или раненных оккупантов неизвестно. В то же время движение сопротивления заверяет, что не даст покоя российским оккупантам на украинской земле.

Напомним также, что 29 августа российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева и его девушки, которая была его гражданской супругой. Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял – пока неизвестно.

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