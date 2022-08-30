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Два мощных взрыва в Мелитополе: партизаны взорвали гостиницу с ФСБшниками - СМИ

30 августа 2022, 08:59

Взрыв произошел в гостинице "Цитадель". Примечательно, что в момент взрыва рядом находилось более 5 машин сотрудников ФСБ РФ.

Мелитополь, российские военные
В Мелитополе прогремели два мощных взрыва / Фото УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва в одной из гостиниц - украинские партизаны взорвали очередное место обитания ФСБшников, где они развлекались с проститутками.

Как сообщает Telegram-канал Риа Мелитополь, взрыв произошел в гостинице "Цитадель". Примечательно, что в момент взрыва рядом находилось более 5 машин сотрудников ФСБ РФ.

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На данный момент количество убитых или раненных оккупантов неизвестно. В то же время движение сопротивления заверяет, что не даст покоя российским оккупантам на украинской земле.

"На этот раз партизаны ликвидировали логово разврата. Подорвали отель Цитадель, где ФСБшники развлекались с местными жрицами любви. На момент взрыва возле отеля было порядка 5 машин фсбшников", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 29 августа в Мелитополе произошли четыре мощных взрыва. Украинские воины могли попасть в системы локаторов российской армии. Сила взрывов была настолько большой, что у местных жителей, проживающих в северной части города, в домах вздрагивали стены.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожской области в результате подрыва автомобиля ликвидирован гауляйтер Михайловки Иван Сушко. По предварительной информации, Сушко был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он и скончался.

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