В Мелитополе прогремели 4 взрыва: ВСУ попали в "глаза" врага, у оккупантов много потерь

В Мелитополе прогремели 4 взрыва/ Telegram, УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье произошли четыре мощных взрыва.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь". Отмечается, что украинские воины могли попасть в системы локаторов российской армии.

Сила взрывов была настолько большой, что у местных жителей, проживающих в северной части города, в домах вздрагивали стены.

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Взрывы в Мелитополе подтвердил мэр города Иван Федоров. Он отметил, что последние дни лета будут для оккупантов очень жаркими.

"Последние дни лета обещают быть самыми жаркими для оккупантов всего южного направления Украины. Только что было 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", – отметил он.

Позже Федоров уточнил, что, по обновленным данным, силы сопротивления попали в самые "глаза" врага. При этом из его сообщения можно сделать вывод, что у российских захватчиков вследствие этого удара было много потерь.

"Теперь вражеские силы почти ослепли, к тому же потеряли много крови, а наши уже готовы метко наносить следующий удар", – подчеркнул Федоров.

Взрывы в Мелитополе Запорожской области/ Telegram "РИА-Мелитополь"

Удары ВСУ по оккупантам в Мелитополе

В ночь на 28 августа в Запорожской области под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы. В воздух взлетел штаб оккупантов по подготовке к псевдореферендуму и вражеская военная база, которая была расположена на территории завода "Автоцветлит".

Также ранее сообщалось, что ночью 25 августа под временно оккупированным Мелитополем силы сопротивления взорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму, который собираются проводить российские захватчики. В том же здании находился и пункт выдачи российских паспортов.

Как писал Главред, 27 августа жители временного оккупированного населенного пункта Михайловка (Запорожская область) сообщили, что коллаборант Андрей Рыжков – глава так называемой "народной полиции" ‒ совершил самоубийство.

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