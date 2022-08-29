В Кабмине признались, почему не воспринимают всерьез требование России по НАТО

В Кабмине пояснили, почему РФ реже требует отказ Украины от НАТО / УНИАН, Wikipedia

На данный момент Украиной не воспринимается серьезно требование России об отказе от курса на вступление в НАТО, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью для Европейской правды.

По словам украинской чиновницы, РФ уже не так часто выдвигает сове изначальное требование об отказе Украины от вступления в НАТО и не ведет таких дискуссий.

"В этом плане полномасштабная война нивелировала все возможные нарративы России - и об угрозе со стороны НАТО, и о защите русскоязычного населения, и много вещей, которые боялись сами страны НАТО, говоря о том, что не нужно дразнить Россию", - отметила Стефанишина.

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Она подчеркнула, что подача заявки Швеции и Финляндии окончательно разбила все возможные спекуляции Кремля, который не готов одновременно воевать против трех стран.

"Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям Российской Федерации и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - сказала она и добавила, что на сегодня Украина не смотрит настолько далеко в будущее, чтобы предполагать, может ли идти речь об отказе от НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

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