"Война не станет преградой": когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Вступление Украина в ЕС / pixabay, РБК-Украина

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз планируют начаться уже в 2023 году, а война этому не помешает.

Как сообщила в интервью Европейской правде вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина могла бы в течение трех лет стать полноправным членом ЕС, но пока неизвестно, сможет ли Евросоюз за этот срок пройти все процедуры.

В то же время она прокомментировала, когда могут начаться переговоры о вступлении.

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"Абсолютно реалистичен 2023 год. У ЕС уже сейчас прекрасное понимание Украины. Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросник Еврокомиссии. До этого мы совместно с ЕС выполняли Соглашение об ассоциации. Еще остались определенные процедуры - юридический скрининг, оценка рынков, законодательство. Но это не займет годы лет. Поэтому совершенно реалистично перейти к переговорам в 2023 году", - отметила Стефанишина.

По словам Стефанишиной, война в стране не станет преградой переговорам с ЕС.

"В Украине во время войны власть осталась полностью состоятельной, у нас полностью дееспособное правительство, региональная власть, парламент, все звенья государственного сектора, в том числе судебная система. Поэтому никаких препятствий в ведении переговоров нет. Мы также нашли формулу, согласно которой мы можем выполнять свои обязательства перед ЕС в период военных действий", - добавила она.

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

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