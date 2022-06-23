Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский отреагировал на решение ЕС по Украине

Зеленский отреагировал на решение ЕС / president.gov.ua

Украина ждала статуса кандидата на вступление в Европейский союз 120 дней и 30 лет, сообщил в Twitter глава государства Владимир Зеленский.

"Только что получили кандидатство, это победа. Ждали 120 дней и 30 лет, а потом победим врага и будем отдыхать. А, может, для начала отстроим Украину, потом уже отдохнем. А, может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим", - отметил он.

Евросоюз для Украины все ближе

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

За принятие соответствующей резолюции проголосовал Европарламент в четверг, 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

За соответствующее решение, в котором призывают глав государств и правительств стран Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, проголосовало 459 депутатов Европарламента.

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