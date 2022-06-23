Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский отреагировал на решение ЕС по Украине

Президент поприветствовал решение саммита ЕС о предоставлении нашей стране статуса кандидата на вступление.
Украина ждала статуса кандидата на вступление в Европейский союз 120 дней и 30 лет, сообщил в Twitter глава государства Владимир Зеленский.
"Только что получили кандидатство, это победа. Ждали 120 дней и 30 лет, а потом победим врага и будем отдыхать. А, может, для начала отстроим Украину, потом уже отдохнем. А, может, даже победим, отстроим, вступим в ЕС и потом будем отдыхать. А может и не будем отдыхать. Хотя нет, дети обидятся. Но точно победим", - отметил он.
Евросоюз для Украины все ближе
Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.
Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.
За принятие соответствующей резолюции проголосовал Европарламент в четверг, 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.
За соответствующее решение, в котором призывают глав государств и правительств стран Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, проголосовало 459 депутатов Европарламента.
Читайте также:
- Украина ступила на порог Евросоюза – с чем пришла и как встречают: разбор
- Что даст Украине статус кандидата в Евросоюз: в Кабмине объяснили преимущества
- Горькая пилюля к сладкой конфете: ждать ли Украине неприятных сюрпризов от Евросоюза