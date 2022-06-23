Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Окончательное решение должен принять Европейский Совет.
Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.
За принятие соответствующей резолюции проголосовал Европарламент в четверг, 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.
За соответствующее решение, в котором призывают глав государств и правительств стран Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, проголосовало 459 депутатов Европарламента.
Окончательное решение должен принять Европейский Совет.
Путь Украины к получению статуса страны-кандидата в ЕС
Напомним, Еврокомиссия 17 июня вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований Евросоюза.
Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требований. Среди них – реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.
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