Что даст Украине статус кандидата в Евросоюз: в Кабмине объяснили преимущества

Президент Украины назвал решение Еврокомиссии первым шагом к членству в ЕС/ Reuters, УНИАН, Офис президента

Еврокомиссия порекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Получение такого статуса предоставит нашему государству ряд экономических выгод.

В частности, усилится интеграция Украины в европейские рынки во многих сферах – от энергетики до цифровой сферы. Преимущества для нашего государства от получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе перечислил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, в этом списке:

Ускорение процесса вхождения Украины во внутренний рынок Евросоюза. Будут формироваться совместные энергетические и цифровые рынки, будет происходить сближение нашего государства со странами ЕС в таможенной и транспортной сферах и тому подобное.

Расширение взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности и продовольственной стабильности.

Статус кандидата поможет Украине эффективнее восстанавливать государство согласно европейским практикам и стандартам.

Зеленский отреагировал на заключение Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Соответствующее сообщение он обнародовал в Twitter.

"Приветствую положительное заключение Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Спасибо президенту Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену Еврокомиссии за историческое решение. Рассчитываю на положительный итог Европейского совета на следующей неделе", – написал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в качестве символического шага на долгом пути к членству в Европейском Союзе.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что для начала переговоров о вступлении Украина должна выполнить ряд действий, согласно плану комиссии.

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