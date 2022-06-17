Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС - Bloomberg

Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата на членство в ЕС / УНИАН

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в качестве символического шага на долгом пути к членству в Европейском союзе. Об этом сообщили Bloomberg два человека, знакомые с этим вопросом.

Исполнительный орган ЕС одобрил решение в пятницу с условиями, которые пара должна будет выполнить в будущем в отношении верховенства закона, справедливости и борьбы с коррупцией, сообщили источники издания. Комиссия также рекомендовала Грузии получить статус кандидата, но после выполнения определенных условий, пишет издание.

"Украина является европейским государством, которое достаточно доказало свою приверженность ценностям, на которых основан Европейский Союз ... Поэтому комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии ожидают, что Украина в дальнейшем будет предпринимать ряд конкретных шагов.

Также там отметили, что ускоренного пути для предоставления Украине статуса члена ЕС не существует. Этот путь может длиться более десяти лет. Решение о предоставлении статуса должен быть одобрен всеми государствами-членами.

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