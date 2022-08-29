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Войска РФ в ловушке, мосты разрушены: Гиркин истерит, потому что ВСУ "давят" оккупантов на Херсонщине

29 августа 2022, 18:44

Террорист признал, что украинские воины начали широкомасштабную атаку на оккупированную Херсонщину, а у войск РФ некуда бежать, ведь мосты разрушены.

Войска РФ в ловушке, мосты разрушены: Гиркин истерит, потому что ВСУ 'давят' оккупантов на Херсонщине
У Гиркина истерика, потому что ВСУ "давят" оккупантов на Херсонщине/ Генштаб ВСУ, скрин

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) продолжает истерить из-за того, что Вооруженные силы Украины двинулись в широкомасштабную атаку на оккупантов в Херсонской области.

Он признал, что украинские воины пошли в наступление с плацдарма на реке Ингулец и из района Андреевки и уже достигли некоторых успехов. Об этом террорист написал в Telegram.

При этом он начал ныть, что российские войска, находящиеся на правом берегу Днепра на оккупированной Херсонщине, фактически оказались в ловушке. Оккупанты не могут переправиться на другую сторону реки и переправить свою технику, ведь мосты разрушены.

"Все стационарные мосты через Днепр (два автомобильных и два железнодорожных) – выведены из строя. Пересечь Днепр на транспортных средствах теперь можно только по паромными и понтонными переправами. Под ожесточенными обстрелами Новая Каховка, Берислав, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка и многие другие населенные пункты. Ракетные удары продолжаются по переправах (мост и паром) в Херсоне", – констатировал Гиркин.

При этом он отметил, что "ВСУ сделали свой ход в битве за инициативу".

Напомним, Гиркин уже с самого утра истерит относительно наступления украинских воинов на юге Украины. Ранее он начал скулить, что ВСУ начали вести огонь по позициям оккупантов еще ночью. При этом он отметил, что, видимо, у украинцев много ракет, ведь они стреляют уже и по российской пехоте.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной Военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

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