"Ракет много - не экономят": Гиркин скулит из-за наступления ВСУ на Херсон

Игорь Гиркин / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал подробности начала наступления ВСУ на Херсон.

Так, по словам Гиркина, наши защитники начали вести огонь по позициям оккупантов еще ночью.

"На Херсонском фронте противник за ночь вновь обстрелял "хаймерсами" плотину Новокахоской ГЭС и объекты в Херсоне.Отмечены неоднократные обстрелы "пакетами" этих ракет наших передовых линейных частей. Как отмечают корреспонденты - "видимо, ракет много - не экономят, уже и по пехоте бьют", - написал Гиркин в соцсетях.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

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