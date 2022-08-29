"Ранение было в голову": в Сумах ребенок из семьи силовика застрелил себя из автомата

В Сумах 12-летний мальчик застрелился из автомата / Коллаж фото УНИАН, wpapers.ru

В Сумах 12-летний ребенок случайно застрелил сам себя из автомата АК-47. Это произошло, когда мальчик играл с автоматом. Об этом заявил представитель ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких, сообщает ТСН.ua.

Во время игры мальчик случайно нажал на спусковой крючок.

"Ранение было в голову", – заявил Крупецких.

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Он добавил, что шансов на жизнь у ребенка не осталось, выстрел был роковым. По данным СМИ, трагедия произошла в семье, в которой есть силовики. Можно предположить, что оружие, из которого застрелился мальчик, принадлежал этому силовику.

Пока неизвестно, как заряженный автомат оказался в доступном для ребенка месте и почему никто не обратил внимание на то, что мальчик начал играться оружием.

Напомним, 6-летний мальчик сгорел в машине в результате ракетного удара по поселку Чаплино в Днепропетровской области. Машина с ребенком в момент удара находилась возле железнодорожной станции.

В тот же день погиб и 11-летний мальчик. Во время ракетного удара он находился во дворе дома. Ребенка не могли найти полтора часа. Оказалось, что мальчика откинуло взрывной волной в соседний двор.

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