На Волыни молодой полицейский застрелился в туалете отделения

Причины такого поступка пока неизвестны.
В городе Ковель, что на Волыни, в местном отделении патрульной полиции застрелился полицейский. Ему было всего 28 лет.
Трагический инцидент произошел около 12:00 на улице Драгоманова, пишут "Волынские новости". Известно, что мужчина вышел в туалет. Через некоторое время оттуда раздался выстрел.
Медики быстро прибыли на место происшествия, но только констатировали смерть правоохранителя. В Нацполиции Волыни ситуацию пока не комментируют.
Другой случай в Днепре
Ранее Главред рассказывал о резонансном самоубийстве в Днепре – в лесополосе нашли повешенным подполковника СБУ. При нем была найдена предсмертная записка, в которой обличаются виновные в его смерти.
Подполковник СБУ работал в департаменте защиты национальной государственности. Это подразделение существует с 1992 года и занимается проявлениями сепаратизма, расследует призывы к государственным переворотам, случаи пропаганды насилия на расовой, этнической, религиозной почве.
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