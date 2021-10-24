На Херсонщине в лесу обнаружили тело копа

На Херсонщине повесился полицейский / УНИАН

24 октября на Херсонщине в лесу обнаружили повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.

Тело правоохранителя обнаружил 59-летний мужчина, который прогуливался по лесу, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Как установили оперативники, прибывшие на место происшествия, погибшим является 32-летний сотрудник патрульной полиции в Херсонской области. После этого на место срочно выехали руководство областного главка полиции, Управления патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности.

"В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского", - рассказали в полиции.

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Кроме того, правоохранители уведомили о происшествии Государственное бюро расследований.

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