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Украинцев призвали быть готовыми к военному вторжению России и эскалации в каждой области

21 октября 2021, 18:16

Командующий ССО Григорий Галаган заявил, что Украина должна быть готова к военному вторжению РФ.

Танк ВСУ
Война на Донбассе / УНИАН

Командующий Сил специальных операций Григорий Галаган заявил, что Украина должна быть готова к вторжению России в каждой области. В те, которые не являются оккупированными и в те, которые находятся под оккупацией.

По его словам, согласно закону, ССО является ключевым родом сил, отвечающим за подготовку и организацию движения сопротивления.

Им дается право обеспечить социальную защиту людей, которые принимают участие, а также и организовать сам порядок движения сопротивления и проведения определенных мероприятий.

"Тем более, что у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области", - заявил Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества.

Он считает, что вопрос организации сопротивления - это важный момент и важный аспект деятельности ССО.

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Переговоры по Донбассу

12 октября стало известно, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, а также диалог лидеров стран ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным, завершились результативно. Стороны планируют организовать встречу в рамках нормандского формата на уровне глав МИД.

В США по итогам визита замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву заявили о том, что Вашингтон не намерен комментировать заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака по вопросу якобы "автономии" или "особого статуса" Донбассе. Американцы назвали Россию единственным препятствием на пути урегулирования конфликта и призвали Москву вывести свои войска с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в отказе от принятия инициативы по участию США в переговорах в рамках нормандского формата по Донбассу. По его словам, такое предложение озвучивал Путин, однако в Париже и Берлине выступили против.

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