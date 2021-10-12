Диалог Меркель и Макрона с Путиным и Зеленским стал прорывом: объявлено о новой встрече по Донбассу

Лидеры стран нормандского формата договорились о перезапуске переговоров по Донбассу со встречи глав МИД / Коллаж УНИАН

Франция, Германия, Украина и Россия решили провести встречу в рамках нормандского формата по Донбассу на уровне министров иностранных дел уже в ближайшие недели. В ходе дискуссии французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным были подведены итоги реализации парижского коммюнике 2019 года. Стороны пришли к выводу, согласно которому следует продолжать переговоры.

"Эти два трёхсторонних разговора (Меркель, Макрона и Зеленского, а также Меркель, Макрона и Путина, - ред.) позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных минскими договоренностями", - указывается в сообщении пресс-службы французского президента.Читайте такжеНормандский формат – шанс для Украины: Зеленский призвал к завершению войны на Донбассе

В Елисейском дворце акцентировали внимание на том, что лидеры четырех государств решили продолжать переговоры с целью полного выполнение договоренностей, который были достигнуты в Париже два года назад. Для обсуждения данных вопросов уже в ближайшие недели должна состояться встреча министров иностранных дел Франции, Германии, России и Украины.

"Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной", - подчеркивается в документе.

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Переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Французской республики Эммануэлем Макроном. Лидеры стран нормандского формата договорились об активизации переговоров по Донбассу и начале нового обсуждения организации встречи нормандской четверки.

После этого состоялся телефонный разговор Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Глава Кремля обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, достигнутых в рамках нормандских саммитов. При этом в Кремле согласились актуализировать консультации в нормандском формате и обсуждать условия проведения встречи нормандской четверки.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Меркель, Макрон и Путин попросят министров иностранных дел стран нормандского формата провести встречу уже в ближайшее время.