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Новый саммит по Донбассу и реализация "Минска": в ФРГ раскрыли детали диалога лидеров "Нормандии"

11 октября 2021, 23:15
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Лидеры стран нормандского формата готовы вести дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, сказал Штеффен Зайберт.

Нормандский формат
Украина, Германия, Франция и Россия усиливают переговоры в рамках нормандского формата / УНИАН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы реализации Минских соглашений по Донбассу, а также парижских договоренностей 2019 года. По итогам разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Меркель и Макрон договорились о том, что лидеры стран попросят глав МИД провести встречу в рамках нормандского формата. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В ходе своего заявления представитель Кабмина ФРГ рассказал о том, что Меркель и Макрон вместе с Зеленским обсудили вопросы реализации Минских соглашений и парижского коммюнике. Стороны договорились вести дальнейшие переговоры по разрешению конфронтации в рамках нормандского формата.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

Кроме того, Меркель и Макрон договорились с Путиным о том, что стороны попросят министров иностранных дел провести встречу в нормандском формате на своем уровне уже в скором времени.

"Канцлер и французский президент призвали российского президента к переговорам в нормандском формате. Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу", - подчеркнул Штеффен Зайберт.

Переговоры по Донбассу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября по видеосвязи провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры стран договорились активизировать дискуссию по Донбассу, а также консультации по поводу организации встречи нормандской четверки.

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Позже прошли телефонные переговоры Меркель и Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. Глава РФ обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и парижских договоренностей. Однако в Кремле заявили о готовности усилить консультации в рамках "Нормандии", а также обсуждать условия возможной организации саммита лидеров нормандского формата.

Президент Зеленский уточнил, что нормандский формат остается единственной площадкой, в рамках которой можно договориться об урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Он надеется на конструктивную встречу нормандской четверки уже в ближайшее время.

viber
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