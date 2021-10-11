Путин разразился обвинением в адрес Украины по Донбассу и поручил готовиться к переговорам

Путин обвинил Украину в невыполнении договоренностей в рамках всех саммитов / Reuters

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в, дескать, несоблюдении Минских соглашений по Донбассу, а также договоренностей сторон по итогам Парижских переговоров 9 декабря 2019 года. При этом в Кремле заявили, что Москва, Париж и Берлин договорились усилить консультации политических советников и глав МИД стран нормандского формата. Министры будут договариваться о встрече на своем уровне. При этом будут изучаться предпосылки к возможной организации саммита нормандской четверки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Путина, канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Макрона, который состоялся в понедельник, 11 октября. Стороны обсудили перспективы урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеЗеленский объявил о переговорах с Меркель и Макроном по Донбассу: ожидается диалог с Путиным

В частности, в Кремле заявили, что лидеры государств отметили важность выполнение вторых Минских соглашений, подписанных в 2015 году, и считают такие договоренности "безальтернативными".

Также отмечается, что глава РФ Владимир Путин заявил об якобы "упорном" нежелании Киева выполнить не только Минские соглашения, но и договоренностей, достигнутых в рамках всех саммитов нормандской четверки, а также парижского коммюнике, подписанного 9 декабря 2019 года.

"Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)", - указывается в сообщении.

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Кроме того, согласно информации Москвы, Путин, Меркель и Макрон дали поручение политическим советникам и министерствам иностранных дел активизировать контакты и работу по линии нормандской четверки. Главы МИД должны работать над подготовкой встречи на своем уровне. При этом будут обсуждаться условия проведения встречи лидеров стран нормандского формата "в случае целесообразности".Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"С учётом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и нормандского саммита", - подчеркнули в Кремле.

Переговоры по Донбассу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 27 сентября сказал, что Украина настаивает на проведении саммита лидеров нормандского формата, причем встреча должна состояться уже в ближайшее время и при каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по организации встречи лидеров стран нормандского формата идут, но прогресса в данном вопросе нет. Москва согласна на проведение встречи, но не верит в том, что она состоится. Причиной тому россияне считают якобы невыполнение Киевом договоренностей по Донбассу.

Советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что встреча лидеров стран нормандского формата вряд ли состоится из-за позиции России. Москва не выполняет своих обязательств и не намерена вести переговоры. Дискуссия может состояться в том случае, если ее инициируют канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.