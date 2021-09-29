Саммит по Донбассу и блокада со стороны РФ: Арестович назвал сценарий встречи в нормандском формате

Встреча лидеров нормандского формата вряд ли состоится из-за позиции России – Арестович / УНИАН

Украина настаивает на проведении нового раунда переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата, однако Россия вряд ли согласится на проведение встречи. Москва не выполнила своих обязательств, поэтому обвиняет Киев и не намерена принимать участие в переговорах. Встреча может состояться в том случае, если такую дискуссию инициируют канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что вероятность встречи остается низкой из-за поведения России. На саммите в Париже в 2019 году стороны достигли определенных договоренностей, и если сейчас состоится встреча, будут подведены итоги. И выяснится, что Россия не соблюдает договоренности. Во избежание такого сценария российские власти отказываются от переговоров.Читайте такжеПереговоры с Меркель – шанс для Украины: Кулеба ждет поддержки Германии по Донбассу

"Есть такая штука как Парижский саммит, который состоялся 9 декабря 2019 года. И там стороны взяли на себя обязательства на уровне глав государств-участников, включая Россию. Я думаю Украине, Франции, Германии, а также России было бы очень важно подвести реальные итоги этого саммита и решить, кто что выполнил, а что не выполнил. Россияне блокируют это, потому что оценка будет не приятная для них. Фактически они не выполняют парижские договоренности, под которыми, в частности подписался Путин. Это ставит Россию как ответственного дипломатического партнера для мира, как члена Совета безопасности ООН в очень неудобное положение. Поэтому они обвиняют Украину и препятствуют такой встрече", - отметил Арестович.

Впрочем, по его словам, существует информация, согласно которой канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев выражала готовность к новым переговорам нормандской четверки. Однако россияне все равно не согласятся на встречу. Шанс на дискуссию может появиться в том случае, если на таком сценарии будут настаивать Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Есть стремление, намерение нашей стороны. По некоторым данным из открытых источников, госпожа Меркель была готова к такой встрече, выражала намерение, когда была в Киеве. Мяч на стороне России. Я не думаю, что они на это пойдут. Я не вижу реальных оснований для них такую встречу проводить. Единственная возможность, на мой взгляд, это если Меркель и Макрон будут сильно настаивать на проведении такого саммита. Потому что и Макрону это важно, так как во Франции стартуют выборы, и Меркель это важно, чтобы закрыть каденцию надлежащим образом. То есть вероятность (нормандской встречи с участием Меркель) не нулевая, но пройдет ли она - большой вопрос", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Встреча в нормандском формате при участии Меркель

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 27 сентября сделал заявление о том, что Украина выступает с предложением о проведении саммита лидеров нормандского формата уже в скором времени. Киев предлагает, чтобы во встрече приняла участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по вопросу организации встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции продолжаются. Впрочем, прогресса в дискуссии нет. В Кремле согласны, чтобы встреча состоялась еще во время каденции Меркель, но сомневаются в том, что это произойдет из-за якобы невыполнения Киевом договоренностей по Донбассу.

Бывший министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин полагает, что Украина планирует привлечь Ангелу Меркель к новому переговорному формату по Донбассу. Она должна стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.