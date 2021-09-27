УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина хочет провести нормандскую встречу при каденции Меркель - Ермак

27 сентября 2021, 23:00

Сейчас продолжаются консультации между представителями Украины, Германии, Франции и России по поводу новой встречи.

Ермак
Ермак рассказал о проведении нормандских переговоров / УНИАН

Украинская сторона хочет в ближайшее время провести встречу лидеров нормандского формата. Важно, чтобы встреча состоялась еще при каденции канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире Свободы слова на ICTV.

Сейчас, по словам представителя Банковой, продолжаются консультации между представителями Украины, Германии, Франции и России по поводу новой встречи лидеров государств по урегулированию на Донбассе.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции Меркель, потому что она очень много для этого сделала. И мы имеем на сегодня только двух свидетелей, которые были на подписании минских договоренностей. И нам важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью сказал, что он не видит перспектив в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе на базе минского процесса. Поэтому он намерен искать пути создания других форматов по разрешению конфронтации с президентом РФ Путиным и хозяином Белого дома Джо Байденом.

Глава РФ Владимир Путин обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. По его словам, если Верховная Рада проголосует за закон о переходном периоде на Донбассе, Москва воспримет такой шаг как односторонний выход Украины из Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на переговоры в рамках нормандского формата до тех пор, пока не появится механизм реализации Минских соглашений. На данный момент, согласно позиции российских властей, Киев, дескать, принимает законы, которые противоречат "Минску".

Спикер Банковой Сергей Никифоров заверил, что дискуссия по вопросу организации новой встречи в нормандском формате продолжается. Зеленский рассчитывает на встречу с лидерами Германии, Франции и России с целью проведения продуктивных переговоров.

viber
нормандская четверка нормандский формат Ангела Меркель Нормандия новости Украины Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Украина хочет провести нормандскую встречу при каденции Меркель - Ермак». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день ФеодорыПриметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к праздникуВоздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику Магнитная буря в сентябре 2021: мощный взрыв на Солнце нанесет опасный метеоударМагнитная буря в сентябре 2021: мощный взрыв на Солнце нанесет опасный метеоудар Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден "Хохлы болели за Джошуа, у бандеровцев подгорает": в РФ опозорились после триумфа Усика"Хохлы болели за Джошуа, у бандеровцев подгорает": в РФ опозорились после триумфа Усика

Последние новости

23:03

Снега можно не ждать: какой будет зима в Украине

23:00

Украина хочет провести нормандскую встречу при каденции Меркель - Ермак

22:31

В США не пустят некоторых граждан России: кто попал под запрет

22:07

Сутки искали полиция и волонтеры: в Полтавской области в овраге нашли мертвым 19-летнего парня Видео

21:55

В Одессе подростки разгромили шикарный дом ради лайков Видео

Реклама
21:46

Затащил в парк: в Одессе жестоко изнасиловали и ограбили девочку Видео

21:37

"Будет еще хуже": врач сделал тревожный прогноз по коронавирусу в октябре Видео

21:12

В Украине изменили правила службы в ВСУ: что нового

20:58

"Сюда ходят малыши!": туалеты без дверей и бумаги в школе Днепра возмутили родителей

20:41

"Золотой" хлеб: украинцев предупредили о резком скачке цен на самый популярный продукт Видео

20:39

Опасная операция: танцору Дорофеевой вставили пластину в череп

20:27

Доктор Комаровский показал архивные фото любимой жены и красавцев сыновей

20:22

Едва спасли: мать в подгузнике ребенка нашла ядовитого паука

20:09

Ученые рассказали, как уменьшить вред от употребления в пищу красного мяса

19:50

Социологи выяснили, с каким настроением смотрит в будущее молодежь

19:20

"Это наше дело, другие страны не могут влиять": в Венгрии ответили на протесты Киева из-за Газпрома

19:10

Обнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить Видео

19:09

В Житомире медики заставляли онкобольных покупать препараты, которые государство выдавало бесплатно Фото Видео

19:00

"Вычислила по блютузу": одесситка пожаловалась на головные боли сына из-за вакцинированного педагога

18:44

Ударит мороз: Украину атакует опасная погода Видео

Реклама
18:41

В Минздраве припугнули главврачей отстранением от должности: в чем причина

18:14

Поели мухоморы, чтобы увидеть галлюцинации: на Закарпатье девушка из-за грибов попала в больницу

17:59

Вакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 недели

17:59

Назван самый полезный суп: готовить всего 20 минут Видео

17:30

Вещи, в которые женщины не должны верить после 40 лет

17:15

Прощай, Ангела! Что нужно знать о выборах в Германии и чего ждать украинцам

17:10

Дочь больной раком Заворотнюк ответила на вопрос о самочувствии мамы, но отказалась ее показывать

16:53

Газпром увеличил закачку в ПХГ, но кризис не прекращается: в Европе снова взлетела цена на газ

16:49

Рейдерство захватывает Украину: ежедневно происходит 2 атаки на имущество законных распорядителей

16:47

Киев допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с Москвой Видео

16:34

"Большая стройка" Зеленского восстановит 39 км трассы между КПП "Соломоново" и "Косино" на Закарпатье

16:26

Питалась объедками, чтобы выжить: сын 9 дней измывался над 78-летней мамой в Днепре

16:07

"Базы НАТО" в Украине: в МИД поставили на место Лукашенко и ткнули носом в пропаганду РФ Видео

16:03

К чему снятся часы: толкование известных сонников

16:02

Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО

15:54

"Я чувствовал любовь": MELOVIN признался, что первый секс у него был в прошлом году

15:51

Приметы на 28 сентября: что нельзя делать в день Никиты Видео

15:48

Газовый кризис стал ударом по Европе: Газпром взвинтил закачку газа, но уже ничего не изменится

15:39

Эксперты спрогнозировали, когда и как сильно подорожает подсолнечное масло

15:25

За отказ от вакцинации в Украине будут отстранять учителей и чиновников от работы Видео

Реклама
15:00

Обязательная вакцинация в Украине: в МОЗ назвали предварительный перечень профессий

15:00

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: долги, старые проблемы или удачные покупки

14:59

Киев "отомстил" Будапешту за новый контракт с Газпромом и пожаловался в Еврокомиссию Видео

14:56

В президента Франции Макрона кинули похожий на яйцо предмет Видео

14:54

Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%

14:44

Размещение войск НАТО в Украине: у Путина пригрозили "ответными действиями" с двух флангов Видео

14:36

Газпрому не дадут обрубить транзит газа через Украину: Шольц призвал выполнить сделку по СП-2 Видео

14:26

Срочно вызвали скорую: звездному участнику Танцев со звездами прямо на паркете стало плохо Видео

14:20

Диетолог рассказала, какой из осенних фруктов самый полезный для тела

14:15

Напиток долгожителей: ученые назвали доступный продукт, который укрепляет сердце

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять