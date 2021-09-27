Украина хочет провести нормандскую встречу при каденции Меркель - Ермак

Ермак рассказал о проведении нормандских переговоров / УНИАН

Украинская сторона хочет в ближайшее время провести встречу лидеров нормандского формата. Важно, чтобы встреча состоялась еще при каденции канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире Свободы слова на ICTV.

Сейчас, по словам представителя Банковой, продолжаются консультации между представителями Украины, Германии, Франции и России по поводу новой встречи лидеров государств по урегулированию на Донбассе.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции Меркель, потому что она очень много для этого сделала. И мы имеем на сегодня только двух свидетелей, которые были на подписании минских договоренностей. И нам важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью сказал, что он не видит перспектив в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе на базе минского процесса. Поэтому он намерен искать пути создания других форматов по разрешению конфронтации с президентом РФ Путиным и хозяином Белого дома Джо Байденом.

Глава РФ Владимир Путин обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. По его словам, если Верховная Рада проголосует за закон о переходном периоде на Донбассе, Москва воспримет такой шаг как односторонний выход Украины из Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на переговоры в рамках нормандского формата до тех пор, пока не появится механизм реализации Минских соглашений. На данный момент, согласно позиции российских властей, Киев, дескать, принимает законы, которые противоречат "Минску".

Спикер Банковой Сергей Никифоров заверил, что дискуссия по вопросу организации новой встречи в нормандском формате продолжается. Зеленский рассчитывает на встречу с лидерами Германии, Франции и России с целью проведения продуктивных переговоров.