Новый закон по Донбассу – это выход из "Минска": Путин разразился ультиматумом в адрес Украины

Принятие законопроекта о переходном периоде будет означать выход Украины из Минских соглашений - Путин / Reuters

Официальная Москва рассматривает законопроект о переходном периоде на Донбассе в качестве шага, который якобы свидетельствует о том, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Если инициатива будет принята Радой, Россия будет считать, что Киев, дескать, в одностороннем порядке вышел из "Минска". Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

В ходе брифинга по итогам встречи с Меркель он сказал о том, что Украина якобы не собирается выполнять Минские соглашения по Донбассу. В частности, он подверг критике закон о переходном периоде, принятие которого, дескать, будет означать односторонний выход Киева из Минских соглашений.Читайте такжеПрямой диалог с ОРДЛО и вода в Крым: как Кабмин предлагает Раде возвращать оккупированные территории

"(Власти Украины) фактически говорит о том, что не собирается выполнять минские соглашения. Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят… это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - считает российский президент.

По его словам, законодательная инициатива якобы полностью не соответствует "Минску". Поэтому в Москве будут рассматривать принятие закона как, дескать, отказ Киева от выполнения обязательств.

"Потому что там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактически выход Украины из этих соглашений", - подчеркнул Владимир Путин.

Законопроект о переходном периоде