В США назвали позицию по Украине на переговорах о завершении войны – WSJ

Украина не согласится на мирные соглашения, подписанные без участия Киева, ранее говорил Владимир Зеленский.

https://glavred.info/world/v-ssha-nazvali-poziciyu-po-ukraine-na-peregovorah-o-zavershenii-voyny-wsj-10639952.html Ссылка скопирована

США не будут препятствовать переговорам Киева и Москвы - Рубио / Коллаж: Главред, фото: Википедия, МИД Украины

Кратко:

США пытались убедить Украину, что она будет за столом переговоров

Рубио сказал Сибиге, что США не будут удерживать Украину от диалога с РФ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио якобы сказал министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге, что Вашингтон не собирается "удерживать" Киев от переговоров с Москвой, поскольку в этом нет никакого смысла.

Как сообщает The Wall Street Journal, американские чиновники пытались убедить украинских коллег в том, что Украина будет за столом переговоров с РФ.

видео дня

После того как президент Зеленский сказал, что Украина не согласится на "мирные" договоренности, навязанные ей сверху, Вашингтон вынужден был изменить риторику.

По словам дипломатов, которые присутствовали на встрече глав МИД стран Большой семерки в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Рубио сказал министру иностранных дел Андрею Сибиге о том, что Штаты не собираются удерживать Украину от переговоров с РФ, и было бы глупо это делать.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Мирные инициативы Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Трамп и Путин договорились о запуске мирных переговоров и взаимных визитах в Москву и Вашингтон. После этого звонка Трампа позвонил Зеленскому.

Украина не согласится с мирными соглашениями, которые будут подписаны без участия Киева, сказал Владимир Зеленский. Украинское государство и Европа обязательно должны присутствовать за столом переговоров.

Мирные переговоры по Украине могут начаться уже в ближайшие дни, считают журналисты Politico. Отмечается, что США должны представить советник по нацбезопасности Майк Уолтц, Марк Рубио, и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Впрочем, Киев не подтверждает свое участие в таких консультациях.

Другие новости:

Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред