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Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в Николаеве

Юрий Берендий
16 февраля 2025, 12:17
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В результате ужасного теракта в Николаеве погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности, новые детали взрыва 14 февраля.
Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в Николаеве
Украина потеряла настоящих героев - мужественных воинов и верных защитников / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Центр противоминной деятельности

Кратко:

  • В результате теракта в Николаеве погибли трое военных
  • Появилось видео и новые детали взрыва
  • Какие мотивы побудили "террористку-смертницу" к теракту

В результате теракта в Николаеве 14 февраля погибли трое сотрудников Центра противоминной деятельности - Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирик. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем о трагической гибели трех военнослужащих Центра противоминной деятельности, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов и верных защитниц своей земли", - говорится в сообщении.

видео дня
Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в Николаеве
Фото: Центр противоминной деятельности

Отмечается, что их имена навсегда останутся в памяти как символы отваги, чести и самопожертвования. Они преданно работали, нейтрализуя минную угрозу, спасая жизни мирных жителей и собратьев. Их вклад в безопасность страны неоценим, а самопожертвование - вечно.

Центр противоминной деятельности выразил глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибших. Светлая память героям, которые не вернулись домой, но навсегда будут жить в наших сердцах.

"Вечная слава и почет павшим! Герои не умирают!", - резюмировали в Центре противоминной деятельности.

Какова причина теракта в Николаеве

Центр противодействия дезинформации опроверг фейковую информацию, которая распространялась в соцсетях о причинах взрыва в Николаеве 14 февраля возле кафе на улице Пограничной. В сети утверждали, что взрыв якобы устроила "террористка-смертница", возмущенная мобилизацией своего сына.

Однако, по данным Нацполиции Украины, погибшая женщина не имела сыновей призывного возраста. У нее остались двое детей, рожденных в 2001 и 2011 годах, при этом старший сын не является военнослужащим.

В результате взрыва погибли два человека, еще восемь получили ранения. Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва рядом с группой военных.

Установлено, что погибшая прибыла в Николаев из Горишних Плавней, Полтавская область.

Центр противодействия дезинформации напоминает об активной деятельности российских спецслужб, которые пытаются вербовать украинцев для диверсий против военных.

"Важно понимать, что диверсанты гарантированно или умрут, или надолго сядут в наиболее короткие сроки, потеряв будущее", - отметили в Центре.

Видео взрыва

В сети появилось видео момента взрыва: на кадрах видно, как неизвестная женщина принесла взрывчатку в обычном пакете. Когда она приблизилась к группе военных, устройство сработало.

Пользователи предполагают, что российские спецслужбы могли завербовать эту женщину. Однако, по данным мониторингового телеграм-канала "Николаевский Ванек", она не знала, что несет взрывчатку и что ее жизнь считается секундами. Перед инцидентом женщина с той же сумкой совершала покупки в магазине, а затем подошла к военным в центре Николаева и начала звонить.

Смотрите видео взрыва в Николаеве 14 февраля:

Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в Николаеве
Фото: скриншот

"Николаевский Ванек" отмечает, что подобные случаи в Украине становятся все более частыми, и раскрывает схему, по которой работает ФСБ. Сначала российские спецслужбы находят "организатора", которому за задание предлагают 250-300 тысяч гривен. Затем под руководством ФСБ готовят взрывное устройство - иногда этим занимается тот же "организатор". Далее оккупанты выбирают исполнителя, который в большинстве случаев становится жертвой этой операции.

"Берется вообще левый человек, который должен отнести или взять сумку туда и туда, а что внутри - ему не сообщают. В результате устройство взрывается вместе с "левым" человеком, р**ня верещит о "сопротивлении" внутри страны, а по сути они просто за бабки развели лохов, которые по итогу мало того, что сами дохнут, так еще и других задевают", - подчеркнул "Николаевский Ванек".

Он отметил, что российские спецслужбы часто вербуют несовершеннолетних для изготовления взрывных устройств. При этом они не получают денег, а лишь рискуют оказаться за решеткой или погибнуть.

По данным мониторингового ресурса, через некоторое время удается установить всю преступную сеть, но эта информация не разглашается, поскольку цель - не ликвидация случайных исполнителей, а выход на тех, кто стоит за организацией атак. После сегодняшнего случая работа уже продолжается в этом направлении.

Женщина, которая принесла взрывчатку, погибла мгновенно - ее буквально разорвало, и идентифицировать ее можно будет только по ДНК. Российские спецслужбы сознательно организовали все так, чтобы она погибла. Возможно, она даже не знала о взрывчатке, ведь ей могли просто поручить оставить сумку. Так же Россия бросает на смерть и своих солдат на разных участках фронта.

"О том, как мы ответим и кому отправим ответный сюрприз - проинформирую, как придет время. А оно обязательно придет", - заверил "Николаевский Ванек".

Взрывы в ТЦК - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 февраля в центре Николаева произошел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщили городской голова Александр Сенкевич и полиция Николаевской области.

5 февраля взрыв прогремел в Каменце-Подольском, вблизи местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, погиб один человек, четыре человека получили ранения. Информацию подтвердила инспектор по коммуникации районного управления полиции Наталья Винцарская.

По словам представителя Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия, в Ривном и Каменце-Подольском взрывы произошли возле зданий ТЦК и СП, а заказчики дистанционно взорвали исполнителей.

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