В центре Николаева взорвалось неизвестное устройство: есть погибшие и раненые

Взрывное устройство сдетонировало вблизи заведения питания, сообщили правоохранители.

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В Николаеве произошел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: ГУНП в Николаевской области

Что известно:

Вблизи заведения питания в Николаеве взорвалось неизвестное устройство

Два человека погибли, еще восемь - ранены

В пятницу, 14 февраля, в центре Николаева прогремел мощный взрыв. В результате взрыва погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич и полиция Николаевской области.

Взрыв прогремел около 14:10 вблизи заведения питания. В то время в Николаеве была объявлена воздушная тревога, однако взрыв с ней не связан.

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"Был слышен взрыв. Выясняем", - написал Сенкевич.

Эпицентр взрыва расположен в самом центре города. Территорию вокруг места взрыва оперативно оцепили правоохранители.

В 15:35 полиция Николаевской области подтвердила факт взрыва. По данным правоохранителей, вблизи заведения общественного питания сдетонировало неизвестное устройство.

"В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - отметили полицейские.

На месте взрыва сейчас работают следователи, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Взрывы в ТЦК - что известно

Как сообщал Главред, 5 февраля в Каменце-Подольском возле здания местного ТЦК прогремел взрыв. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Погибший мужчина совершил подрыв возле военкомата.

Этот случай не является единичным, в Украине зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровном и Павлограде. В результате взрывов есть погибшие и раненые.

СБУ установила, что за взрывами стоят российские спецслужбы, которые использовали завербованных лиц, в том числе смертника в Ровно. В Павлограде задержаны трое подозреваемых, которые действовали по заказу РФ.

В Ровно и Каменце-Подольском взрывы возле зданий ТЦК и СП были организованы так, что исполнителей дистанционно взорвали сами заказчики, заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой. По его словам, эти подрывы не связаны с "общественной местью", а являются частью масштабной информационной операции против Украины, которую активно продвигают россияне.

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