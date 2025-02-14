"Дрон шел на высоте 85 метров": какой радиационный фон на ЧАЭС после удара

Президент объяснил, почему радары не увидели вражеского дрона.

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Зеленский прокомментировал удар по ЧАЭС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС, ОП

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Зеленский объяснил, что летел на высоте 85 метров

Министр Клименко раскрыл детали удара по ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали атаки россиян на ЧАЭС. По его словам дрон не видели радары, ведь он летел на высоте 85 метров, когда атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня был удар дроном и утром, почти ночью мы разговаривали с главкомом, с Воздушными силами. Что интересно, дрон шел на высоте 85 метров. Мне кажется, что это важно понимать, что радары не видят этой высоты", - рассказал Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. видео дня

По словам главы Украины, дрон атаковал саркофаг, которым закрыт блок ЧАЭС, который сам по себе является очень опасным.

Также Зеленский напомнил, что саркофаг был абсолютно безопасным, над его строительством работали 40 стран мира.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также прокомментировал ситуацию на ЧАЭС на своей странице в Telegram. Он заявил, что все необходимые экстренные службы задействованы к ликвидации последствий удара российского дрона по ЧАЭС.

По словам министра, к счастью, пострадавших лиц нет, а ситуация контролируемая.

"Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы. Радиационный фон в норме. Сейчас на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений. Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры", - сказал Клименко.

Также министр Клименко подчеркнул, что информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты.

Атака на ЧАЭС 14 февраля - что известно об ударе

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 14 февраля, РФ ударила по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Именно оно защищает мир от радиации.

Впоследствии руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС. Он пояснил, что США много денег и усилий инвестировали в укрытие, по которому ударила РФ.

Больше заявлений Зеленского на конференции в Мюнхене:

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно 14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру. Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа. Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы. После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена. Основная программа конференции началась в пятницу. В центре внимания будут такие темы, как: мирное урегулирование войны в Украине

глобальное управление

укрепление демократии

климатическая безопасность В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства. В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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