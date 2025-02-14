100-150 тысяч военных: Зеленский предупредил о новом наступлении врага с севера

Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении.

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Зеленский предупредил о возможной угрозе с севера / коллаж Главред, фото УНИАН, Минобороны РФ

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Зеленский рассказал о российских планах на 2025 год

Россия в этом году подготовит 15 дивизий для Беларуси

Кремль имеет в планах в 2025 году подготовить для усиления Белорусского направления 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных. Эту группировку агрессоры смогут использовать как против севера Украины, так и против других европейских стран, граничащих с Беларусью, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене.

"Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично", - заявил Зеленский.

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По словам президента Украины, все выглядит так, что это будет большая группировка - 100-150 тысяч человек.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

"Я не уверен, что эта группировка пойдет наступлением в Украину. Может быть, но они могут пойти как в Украину..., так и в Польшу или Балтийские страны", - заявил Зеленский.

Угроза со стороны Беларуси - что известно

Как сообщал Главред, в начале февраля Беларусь начала проверку боеготовности войск. Главной целью, по данным Миноброны РБ, является защита суверенитета и территориальной целостности страны.

Впоследствии эксперт Сергей Бульба объяснил причину активизации войск Беларуси на границе. Также он оценил возможность использования ситуации Кремлем для эскалации войны и втягивания Беларуси в конфликт.

По данным аналитиков ISW, уже давно РФ завершает аннексию Беларуси. Россия пытается взять под контроль все направления управления и превращает страну в стратегического партнера.

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Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

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