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"Солдат отвели": где из-за масштабных потерь на фронте агрессоры "дали драпака"

Даяна Швец
14 февраля 2025, 12:30
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По словам Туки, агрессоры понесли космические потери.
'Солдат отвели': где из-за масштабных потерь на фронте агрессоры 'дали драпака'
Оккупанты понесли серьезные потери на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 21-я ОМБр

Ключевое из выводов Туки:

  • На Курщине военные КНДР понесли большие потери и отступили
  • Украине, вероятно, нужно будет занять более выгодные позиции на Покровщине

По данным разведки Южной Кореи, с Курского театра боевых действий исчезли северокорейские солдаты, с середины января они не участвуют в боях. Неожиданный "жест доброй воли" прокомментировал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

"Анализируя различные "зет-каналы", я делаю вывод, что северные корейцы понесли большие потери. Достаточно посмотреть видео "мясных штурмов" в исполнении северокорейских воинов - такого мы не видели даже у "вагнеровцев": когда просто посреди поля идут северные корейцы, и их разносят вдребезги", - заявил Тука во время чата в Главреде.

видео дня

Такое качество личного состава и качество подготовки, обращает внимание Георгий Тука.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Зет-паблики" утверждают, что солдат КНДР отвели потому, что они понесли огромные потери. Насколько это правда - не знаю. Похоже на правду", - подытожил эксперт.

Комментируя еще одно горячее направление - Покровское, Георгий Тука ответил на вопрос, пришло ли время оставить Покровск, отойти вглубь территории.

"Я этого не говорил, потому что я не кадровый военный. Но, если с точки зрения кадровых военных, уместнее отступить, заняв более выгодные позиции, то нужно это делать. А не ради пустых политических лозунгов гробить наших защитников. Вот что я имею в виду", - резюмировал Тука.

Ситуация на фронте - что известно

Главред со ссылкой на аналитиков американского Института изучения войны (ISW) сообщал, что РФ скоро столкнется с новыми проблемами. Из-за потерь на фронте, агрессор может столкнуться с нехваткой запасных частей и техническими трудностями.

Как известно, на Курщине, в районе Малой Локни наступление оккупантов потерпело провал. Поэтому эксперт Дмитрий Снегирев высказал мнение, что именно эту территорию Кремль рассматривает как разменную монету для переговоров.

Кроме этого, о хороших новостях с фронта сообщил во время своего вечернего телевизионного обращения президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил украинских защитников из 425-го отдельного штурмового полка.

Больше важных заявлений Туки:

Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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