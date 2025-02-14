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Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Даяна Швец
14 февраля 2025, 11:23
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Россия зондирует возможность территориального компромисса.
Зеленский, Путин, ВСУ
РФ провалила наступление на Курщине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Что сказал Снегирев:

  • Кремль потерпел неудачу в Курской области
  • Путин пытается спасти ситуацию переговорами

В районе Малой Локни на Курщине наступление оккупантов потерпело провал. Как результат, это привело к начисленным жертвам среди личного состава и уничтожению тяжелой бронетехники, рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Украинские воины нанесли ряд упреждающих ударов по колоннам российской армии и военнослужащим КНДР именно в тот момент, когда те разворачивали подразделения.

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"Российское наступление в районе Малой Локни (Курская область) по оценке самой российской стороны, фактически захлебнулось. Сами российские военные в "z-пабликах" отмечают тот факт, что в районе Малой Локни Силы обороны Украины нанесли ряд упреждающих ударов по колоннам российской армии и военнослужащих КНДР на момент оперативного развертывания этих подразделений. Это привело к многочисленным жертвам среди личного состава и уничтожению тяжелой бронетехники противника. Кроме того, следует отметить тот факт, что обменный фонд Сил обороны Украины значительно пополнился за счет военнослужащих российской армии, сосредоточенных на данном тактическом направлении", - рассказал Снегирев эфире телеканала FREEДOM.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме этого, по словам военно-политического аналитика, началом украинского контрнаступления стал упреждающий удар Силами обороны Украины. Он был нанесен на момент передислокации подразделений российской армии в район Малой Локни.

"В настоящее время мы можем говорить о том, что зона присутствия ВСУ в Курской области расширилась на 100 км. Взят под контроль ряд населенных пунктов, полностью зачищен от российского присутствия населенный пункт Махновка, и дальше идет продвижение вглубь российской территории. Сами россияне признают факт продвижения украинской армии, в зависимости от источника, от 5 до 7 км", - отметил гость эфира.

Кроме этого, Снегирев убежден, что такая ситуация создает проблемы для Кремля как в информационном, так и в политическом планах.

"На момент возможных переговоров украинская сторона продемонстрировала субъектность в принятии решений о проведении наступательных операций и расширении зоны присутствия в Курской области. И несмотря на то, что пресс-секретарь российского диктатора Путина отвергает возможность обмена территориями между Украиной и РФ, в западной прессе уже появляются сообщения о том, что российская сторона рассматривает возможность территориальных обменов, а именно Курской области, на оккупированные территории Украины. Поэтому появление этой информации можно считать контролируемым вбросом информации. То есть российская сторона прощупывает, зондирует почву и смотрит на реакцию прежде всего украинской стороны относительно дальнейших возможных сценариев. Хочу также отметить, что все дедлайны российской стороны "выдавить" ВСУ из Курской области - провалились. Уже более шести месяцев ВСУ не только удерживают ситуацию в Курской области, но и расширяют зону присутствия", - констатировал Дмитрий Снегирев.

Ситуация на Курщине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики DeepState подтвердили успех ВСУ в Курской области. Сообщалось, что воины достигли успеха возле Черкасской Конопельки.

В то же время в ISW сообщили, что войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области. Бои продолжаются на северо-запад от Суджи возле Погребков и Викторовки, на запад от Суджи возле Свердликово и на юго-восток от Суджи возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

В свою очередь военный аналитик Алексей Гетьман раскрыл неожиданный сценарий наступления ВСУ. По его мнению, Украине было бы неплохо войти и в другие области РФ.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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