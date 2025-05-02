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Прогноз курса доллара: банкир сказал, ждать ли "взлета" в обменниках

Алексей Тесля
2 мая 2025, 20:02
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Спрос на иностранную валюту, по прогнозам, снизится, что позволит НБУ сократить своё вмешательство в рынок, прогнозирует Тарас Лесовой.
доллар, курс,
Появился прогноз курса доллара / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Курс валют ожидаемо будет колебаться в привычных пределах
  • Не наблюдается факторов, способных резко изменить ситуацию

Первые дни мая 2025 года на валютном рынке Украины обещают быть стабильными и достаточно спокойными, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Курс валют ожидаемо будет колебаться в привычных пределах, а спрос на иностранную валюту, по прогнозам, снизится, что позволит Национальному банку сократить своё вмешательство в рынок, рассказал он в комментарии УНИАН.

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Банки отметил, что на сегодняшний день не наблюдается факторов, способных резко изменить ситуацию на валютном рынке страны.

По его оценкам, в период с 5 по 11 мая курс доллара на межбанковском и наличном рынке будет находиться в диапазоне от 41,2 до 41,6 грн за доллар.

Это означает, что 100 долларов обойдутся в 4120–4160 грн, а эквивалент 1000 долларов составит от 41 200 до 41 600 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

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Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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