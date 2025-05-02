Прогноз курса доллара: банкир сказал, ждать ли "взлета" в обменниках

Главное:
- Курс валют ожидаемо будет колебаться в привычных пределах
- Не наблюдается факторов, способных резко изменить ситуацию
Первые дни мая 2025 года на валютном рынке Украины обещают быть стабильными и достаточно спокойными, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Курс валют ожидаемо будет колебаться в привычных пределах, а спрос на иностранную валюту, по прогнозам, снизится, что позволит Национальному банку сократить своё вмешательство в рынок, рассказал он в комментарии УНИАН.
Банки отметил, что на сегодняшний день не наблюдается факторов, способных резко изменить ситуацию на валютном рынке страны.
По его оценкам, в период с 5 по 11 мая курс доллара на межбанковском и наличном рынке будет находиться в диапазоне от 41,2 до 41,6 грн за доллар.
Это означает, что 100 долларов обойдутся в 4120–4160 грн, а эквивалент 1000 долларов составит от 41 200 до 41 600 грн.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
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