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Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

Алена Кюпели
2 мая 2025, 21:05
261
Пятерняшки из Одессы с мамой и бабушкой обосновались в Словении.
Как выглядят пятерняшки из Одессы
Как выглядят пятерняшки из Одессы / Фото Телеграмм Оксаны Кобелецкой

Кратко:

  • Как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы
  • Где они поселились

Украинцы периодически интересуются жизнью знаменитой одесской семьи, в которой родилось сразу пятеро детей. Их так и прозвали "пятерняшки из Одессы".

История также потрясла всю Украину тем, что многодетную маму Оксану Кобелецкую, которая на момент рождения пятерняшек уже была мамой маленькой девочки, практически сразу бросил муж.

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Куда делись пятерняшки из Одессы
Куда делись пятерняшки из Одессы / Фото Телеграмм/Одесская пятерка

После рождения пятерняшек, Оксана получила в подарок от государства и города шестикомнатную квартиру и микроавтобус, на котором возила сыновей и дочек в детсад.

Ей во всем помогала ее мама.

Куда делись пятерняшки из Одессы
Куда делись пятерняшки из Одессы / Фото Телеграмм/Одесская пятерка

С началом войны многодетное семейство выехало в Португалию, а сейчас осело в Словении. Мама Оксана ведет телеграмм-канал, где делится фотографиями детей и историями о том, как живет многодетное семейство.

Куда делись пятерняшки из Одессы
Куда делись пятерняшки из Одессы / Фото Телеграмм/Одесская пятерка

"Живем мы недалеко от города Птуй, город которому больше 2 тысяч лет. А он славен сохранившимся славянским праздником Курентнованием. Я так понимаю это на Пуст (Масленицу) вместо сжигания чучела призывы для плодородья и все такое. Кроме масок меня заворожил сам средневековый город. Хоть и маленькое, но очень атмосферное", - рассказывает он.

Куда делись пятерняшки из Одессы
Куда делись пятерняшки из Одессы / Фото Телеграмм/Одесская пятерка

К слову, они много путешествуют по Европе все вместе.

"Сейчас вы живем не у моря. Да, не хватает очень, но в Словении мы открыли для себя термальные источники", - пишет она.

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