Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

Кратко:
- Как сейчас выглядят пятерняшки из Одессы
- Где они поселились
Украинцы периодически интересуются жизнью знаменитой одесской семьи, в которой родилось сразу пятеро детей. Их так и прозвали "пятерняшки из Одессы".
История также потрясла всю Украину тем, что многодетную маму Оксану Кобелецкую, которая на момент рождения пятерняшек уже была мамой маленькой девочки, практически сразу бросил муж.
После рождения пятерняшек, Оксана получила в подарок от государства и города шестикомнатную квартиру и микроавтобус, на котором возила сыновей и дочек в детсад.
Ей во всем помогала ее мама.
С началом войны многодетное семейство выехало в Португалию, а сейчас осело в Словении. Мама Оксана ведет телеграмм-канал, где делится фотографиями детей и историями о том, как живет многодетное семейство.
"Живем мы недалеко от города Птуй, город которому больше 2 тысяч лет. А он славен сохранившимся славянским праздником Курентнованием. Я так понимаю это на Пуст (Масленицу) вместо сжигания чучела призывы для плодородья и все такое. Кроме масок меня заворожил сам средневековый город. Хоть и маленькое, но очень атмосферное", - рассказывает он.
К слову, они много путешествуют по Европе все вместе.
"Сейчас вы живем не у моря. Да, не хватает очень, но в Словении мы открыли для себя термальные источники", - пишет она.
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