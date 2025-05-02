Путину 'закрутят гайки': в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ

Переговоры с Кремлем остаются безрезультатными, а позиция России становится еще более жесткой.

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США ищут более жесткие методы воздействия на Россию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

У Трампа рассматривают более жесткие меры давления на Кремль, поскольку РФ игнорирует мирные инициативы США

Заключение соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном продемонстрировало поддержку Украины

Американские власти обсуждают введение новых санкций против России

Российский лидер Владимир Путин продолжает игнорировать мирные инициативы, предложенные США, поэтому Белый дом ищет более жесткие методы воздействия на Кремль. Заключение соглашения о недрах было попыткой продемонстрировать РФ решимость Вашингтона поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Об этом пишет Politico.

Подписание на этой неделе соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между Украиной и США стало важным прорывом в экономических отношениях двух стран. Однако, как сообщает издание со ссылкой на источники в администрации Трампа, это вряд ли поможет сдвинуть с места процесс мирного урегулирования войны, который тормозится из-за нежелания Кремля идти на уступки.

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Источники в администрации президента США сообщили, что сейчас в Белом доме отсутствует единый подход к тому, какими должны быть следующие шаги на пути к миру. В то же время в кругах американской власти активно обсуждаются серьезные варианты давления на Россию, в частности те, которых сейчас избегает президент Трамп.

"Больше санкций станут следующим этапом закручивания гаек, если президент захочет пойти по этому пути", - заявил один из собеседников издания.

Инициатива сенатора Линдси Грэма о 500% пошлины на энергоносители и металлы из РФ уже имеет широкую поддержку в Сенате, хотя сомнения относительно ее эффективности остаются.

Несмотря на это, встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа с Путиным - которых уже было четыре - не дали результата. Российский лидер отвергает даже те мирные предложения, предусматривающие территориальные уступки со стороны Украины, подчеркивает издание. Бывший председатель Совета по международным отношениям США Ричард Хаас заявил, что позиция Кремля наоборот стала еще жестче.

"Они ведут войну без передышки, и их четко сформулированная позиция становится все более, а не менее требовательной и все больше отдаляется от прекращения огня", - отметил Хаас.

Президент Трамп, как сообщается, не спешит поддерживать новые санкции или соглашаться на предоставление гарантий безопасности или военной помощи Украине.

Как отмечают в Минфине США, подписание соглашения о недрах - это демонстрация преданности США "долгосрочному успеху Украины". В то же время министр финансов Скотт Бессент заявил, что соглашение должно положительно повлиять на мирные переговоры, которые зашли в тупик.

Впрочем, эксперты предостерегают от завышенных ожиданий. По мнению Хааса, соглашение положительно повлияет на отношения между Вашингтоном и Киевом, но вряд ли сдвинет с мертвой точки мирные переговоры.

"Мы не должны переоценивать это. Это не будет заменой долгосрочной военной и разведывательной поддержки США для Украины. Единственный большой вопрос заключается в том, приведет ли это соглашение к чему-то большему между США и Украиной", - добавил Хаас.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США - главное

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали важное соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Его ключевая цель - способствовать экономическому восстановлению Украины путем прозрачных инвестиций, которые будут осуществляться на равноправной основе.

Соглашение предусматривает создание механизма, который не влечет за собой долговых обязательств для украинской стороны и исключает приватизацию стратегических предприятий. Фонд будет работать на паритетных началах: решения будут приниматься совместно, а все финансовые ресурсы будут использоваться исключительно внутри страны.

Также предусматривает развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Следующим этапом является ратификация документа Верховной Радой.

Президент США Дональд Трамп назвал договоренность выгодной как для Украины, так и для Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американские инвестиции принесут значительно больший экономический результат, чем вложенные 350 миллиардов долларов. По его словам, привлечение США к проектам также будет способствовать безопасности регионов, где будет проводиться добыча.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписанное на этой неделе соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам стало первым результатом его встречи с Дональдом Трампом в Ватикане. По словам Зеленского, документ приобрел равноправный формат.

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