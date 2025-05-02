Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путину "закрутят гайки": в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ

Руслана Заклинская
2 мая 2025, 17:45
628
Переговоры с Кремлем остаются безрезультатными, а позиция России становится еще более жесткой.
Путину 'закрутят гайки': в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ
США ищут более жесткие методы воздействия на Россию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • У Трампа рассматривают более жесткие меры давления на Кремль, поскольку РФ игнорирует мирные инициативы США
  • Заключение соглашения о недрах между Киевом и Вашингтоном продемонстрировало поддержку Украины
  • Американские власти обсуждают введение новых санкций против России

Российский лидер Владимир Путин продолжает игнорировать мирные инициативы, предложенные США, поэтому Белый дом ищет более жесткие методы воздействия на Кремль. Заключение соглашения о недрах было попыткой продемонстрировать РФ решимость Вашингтона поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Об этом пишет Politico.

Подписание на этой неделе соглашения о стратегическом сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между Украиной и США стало важным прорывом в экономических отношениях двух стран. Однако, как сообщает издание со ссылкой на источники в администрации Трампа, это вряд ли поможет сдвинуть с места процесс мирного урегулирования войны, который тормозится из-за нежелания Кремля идти на уступки.

видео дня

Источники в администрации президента США сообщили, что сейчас в Белом доме отсутствует единый подход к тому, какими должны быть следующие шаги на пути к миру. В то же время в кругах американской власти активно обсуждаются серьезные варианты давления на Россию, в частности те, которых сейчас избегает президент Трамп.

"Больше санкций станут следующим этапом закручивания гаек, если президент захочет пойти по этому пути", - заявил один из собеседников издания.

Инициатива сенатора Линдси Грэма о 500% пошлины на энергоносители и металлы из РФ уже имеет широкую поддержку в Сенате, хотя сомнения относительно ее эффективности остаются.

Несмотря на это, встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа с Путиным - которых уже было четыре - не дали результата. Российский лидер отвергает даже те мирные предложения, предусматривающие территориальные уступки со стороны Украины, подчеркивает издание. Бывший председатель Совета по международным отношениям США Ричард Хаас заявил, что позиция Кремля наоборот стала еще жестче.

"Они ведут войну без передышки, и их четко сформулированная позиция становится все более, а не менее требовательной и все больше отдаляется от прекращения огня", - отметил Хаас.

Президент Трамп, как сообщается, не спешит поддерживать новые санкции или соглашаться на предоставление гарантий безопасности или военной помощи Украине.

Как отмечают в Минфине США, подписание соглашения о недрах - это демонстрация преданности США "долгосрочному успеху Украины". В то же время министр финансов Скотт Бессент заявил, что соглашение должно положительно повлиять на мирные переговоры, которые зашли в тупик.

Впрочем, эксперты предостерегают от завышенных ожиданий. По мнению Хааса, соглашение положительно повлияет на отношения между Вашингтоном и Киевом, но вряд ли сдвинет с мертвой точки мирные переговоры.

"Мы не должны переоценивать это. Это не будет заменой долгосрочной военной и разведывательной поддержки США для Украины. Единственный большой вопрос заключается в том, приведет ли это соглашение к чему-то большему между США и Украиной", - добавил Хаас.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США - главное

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали важное соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Его ключевая цель - способствовать экономическому восстановлению Украины путем прозрачных инвестиций, которые будут осуществляться на равноправной основе.

Соглашение предусматривает создание механизма, который не влечет за собой долговых обязательств для украинской стороны и исключает приватизацию стратегических предприятий. Фонд будет работать на паритетных началах: решения будут приниматься совместно, а все финансовые ресурсы будут использоваться исключительно внутри страны.

Также предусматривает развитие месторождений 57 видов полезных ископаемых. Следующим этапом является ратификация документа Верховной Радой.

Президент США Дональд Трамп назвал договоренность выгодной как для Украины, так и для Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американские инвестиции принесут значительно больший экономический результат, чем вложенные 350 миллиардов долларов. По его словам, привлечение США к проектам также будет способствовать безопасности регионов, где будет проводиться добыча.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписанное на этой неделе соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам стало первым результатом его встречи с Дональдом Трампом в Ватикане. По словам Зеленского, документ приобрел равноправный формат.

Читайте также:

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп санкции против России война на Донбассе война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:40Политика
Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:30Синоптик
Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Что на самом деле означает советская звезда - историк раскрыл ужасную правду

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Последние новости

19:53

Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

19:40

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:39

Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

19:30

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:10

Почему Трамп прогнал Волтцамнение

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
18:49

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают: неожиданный ответВидео

18:47

Соглашение об ископаемых: СМИ узнали, что будет реализовано первым

18:37

В Украине "обвалились" цены на помидоры: сколько стоит популярный овощ

18:28

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцыВидео

Реклама
18:28

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:22

"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

18:01

Домашние дела, которые нельзя делать 3 мая: строгие приметы и запреты

17:59

Угроза серьезная: эксперт оценил вероятность наращивания сил РФ в Беларуси

17:48

Дворец опубликовал красивое фото взрослой принцессы Шарлотты

17:45

Путину "закрутят гайки": в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ

17:38

Команда Трампа подготовила планы принуждения РФ к миру - Bloomberg

17:30

В соглашении с США говорится о вступлении Украины в ЕС: есть ли угроза членству

17:27

Цены на сливочное масло взлетели до максимума: причина резкого подорожания

17:18

Чем можно убрать мазут с рук: хитрый лайфхак решит проблемуВидео

16:54

ЕС конфискует миллиарды активов РФ для компенсации западным инвесторам – СМИ

Реклама
16:52

Цены "кусаются": по сколько в Украине начали продавать популярную ягоду

16:35

Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

16:27

"Светит" большой штраф: в какой обуви не стоит садиться за руль автомобиля

16:27

Жир на кухне мигом растворится с помощью одного простого средства

16:25

Потребители платят больше: названы увеличивающие чек за электроэнергию устройства

16:10

Дочь Билла Гейтса случайно выдала его медицинский диагноз

15:46

Враг получил задание заблокировать важный украинский плацдарм - Селезнев

15:45

Урожай будет уже летом: какие быстрорастущие фрукты можно посадить в мае

15:39

Крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда, если оставить для них один продукт

15:38

"Он говорит об этом прямо": эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФВидео

15:36

Только гении найдут все 3 отличия за 15 секунд: супер-интересная головоломка

15:30

"Конные патрули возвращаются": полиция усилит контроль на набережных и в парках

15:25

Украинцам назвали тарифы на газ: кто заплатит больше в мае

15:12

Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

14:54

Можно ли пропускать передачи при переключении: загадка для многих водителейВидео

14:54

Советский аппарат неконтролируемо упадет на Землю: эксперт заявил об опасности

14:54

Сколько времени надо здороваться "Христос Воскрес": священник назвал точный срок

14:45

Чем отличаются 2 мужчины: от такой загадки голова будет идти кругом

14:37

Водителей Украины серьезно накажут за фары: как не попасть на штраф

14:24

ЕС и США договорились о мощном ударе по РФ за срыв мирных переговоров - СМИ

Реклама
14:24

Покушение на Стерненко: стали известны детали о нападавшей

14:18

Украинским чиновникам платят больше 300 тысяч грн: кто получает по максимуму

14:12

Остались жена и маленькая дочь: на фронте погиб известный актер

13:56

Не спешите выбрасывать: что можно сделать из старой зубной щеткиВидео

13:51

Существуют два фактора: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине

13:45

Чем лучше подкармливать помидоры после высаживания: минералы и народные способы

13:38

Когда правильно стерилизовать кошку: ветеринар назвал "золотые" правила, которые стоит знатьВидео

13:15

Украинцам могут отменить автоматическое начисление субсидий: кто в зоне рискаФото

13:13

"Очень ущемляемся": стоимость участия группы Ziferblat в Евровидении-2025

13:05

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять