Выйдут ли США из мирных переговоров: Сунгуровский дал прогноз

Сложно прогнозировать, не сделает ли Трамп "крен в сторону России".

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Николай Сунгуровский оценил риск того, что США выйдут из мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

США могут выйти из переговоров по завершению войны

Куда "качнет" Трампа - неизвестно

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает очень вероятным выход США из переговоров по завершению российско-украинской войны, если не будет достигнут прогресс.

"Я считаю, что вероятность такого сценария - высокая. Трампу на 100 дней своего президентства не с руки рисковать. Ему не выгодно слишком настаивать на достижении соглашения любой ценой. Сейчас он имеет достаточно оснований, чтобы сказать: "Не только Украина, не только Россия, но еще и Европа не хочет идти навстречу. Если все не готовы, то при чем здесь мы? Выходим. Пусть решают свои дела сами", - сказал Сунгуровский в интервью Главреду.

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По словам эксперта, сложно прогнозировать, что будет, если США выйдут из переговоров, в частности, не сделает ли Трамп "крен в сторону России".

"Вопрос лишь в том - с чем именно он выйдет? Просто хлопнет дверью и скажет: "Ну вас", или оставит поддержку Украине? А может, сделает крен в сторону России? Это пока - неизвестная составляющая, которая имеет решающее значение. Однако в целом я оцениваю такой вариант как довольно вероятный. Как будет - посмотрим. Не исключаю, что могу и ошибаться", - добавил Сунгуровский.

Выход США из мирных переговоров - последние новости

Как писал Главред, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если украинская и российская стороны не продемонстрируют прогресс.

Президент США Дональд Трамп также грозил выйти из переговоров о прекращении войны в Украине, если одна из сторон будет затруднять достижение мира.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что даже если США выйдут из мирного процесса, они все равно везде и всюду будут упираться в войну России и Украины.

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Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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