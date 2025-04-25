Выход США из мирных переговоров: Загородний оценил последствия для Украины

Россия нужна Штатам для того, чтобы в войне с Китаем она была как минимум нейтральной, как максимум – поддержала Америку.

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Тарас Загородний оценил риск того, что США выйдут из мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Вы узнаете:

Насколько вероятен выход США из переговоров по Украине

С какими проблемами в этом случае столкнется Вашингтон

Почему украинцам не стоит волноваться из-за угроз Белого дома

Даже если США выйдут из мирного процесса, они все равно везде и всюду будут упираться в войну России и Украины. Об этом в интервью Главреду сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний и почему, данную угрозу Штаты никак не смогут реализовать.

По словам эксперта, выход США из переговоров ничего не решает и ничего ужасного для Украины в связи с этим не произойдет.

"Наоборот, это бы упростило отношения Украины и Штатов, ведь, перестав быть "миротворцем", Америка сможет продавать оружие нашей стране", - считает Загородний.

Он объяснил, что, выйдя из переговоров, Штаты не смогут одновременно реализовать две задачи - "спасать Россию и перезапускать американскую экономику, что влечет за собой экономический кризис и падение цен на нефть".

"США говорят, что займутся Китаем, но как они собираются это делать, если европейцы не поддержат их в этой войне? Европейцев сейчас больше волнует вопрос безопасности. Другая иллюзия американцев – их попытка разделить вопросы безопасности и экономики. Однако безопасность без экономики не работает. Поэтому что бы США ни делали, они везде и всюду будут упираться в войну России и Украины", - сказал Загородний.

По словам эксперта Россия нужна Штатам для того, чтобы в войне с Китаем она была как минимум нейтральной, как максимум – поддержала Америку. В то же время Пекин "облизывает" Европу, чтобы она не поддержала США в торговой войне с ними.

Также США пытаются бороться за контроль над Арктикой, а в этом им могут помочь страны Северной Европы: Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция. Однако и у этих стран есть проблема – Россия, которая угрожает их безопасности.

"Так что все эти конструкции нерабочие. Соответственно, не нужно так близко к сердцу воспринимать публикации в СМИ. Если, начитавшись их, вы бежите за валерьянкой, то вспомните историю с долгом, который нам рисовали США. Сначала они выставили нам долг в размере 500 млрд долларов – Украина вежливо их "послала в пешее эротическое путешествие". После этого буквально за неделю цифра вдруг сдулась до 350 млрд долларов, а через две недели стало 120 млрд. А сейчас и эта цифра исчезает", - сказал Загородний.

В целом, по мнению Загороднего, нам не нужен американский бизнес в Украине если нет безопасности.

"Украина все связывает с безопасностью. Французы и британцы тоже умеют добывать нефть и редкоземельные металлы, и мы с ними связаны. Плюс они могут дать Украине ядерные гарантии. Зачем нам тогда США?", - отметил он.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.

The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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