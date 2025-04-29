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США выйдут из переговоров, если Украина и РФ не достигнут прогресса - Рубио

Виталий Кирсанов
29 апреля 2025, 23:21
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Белый дом выступает за полное, а не трехдневное прекращение огня.
США грозятся выйти из переговоров
США грозятся выйти из переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

  • При отсутствии прогресса Вашингтон оставит роль посредника
  • США осудили участие солдат КНДР в войне против Украины

Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если украинская и российская стороны не продемонстрируют прогресс. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, ссылаясь на заявление государственного секретаря Марко Рубио.

По ее словам, при отсутствии прогресса Вашингтон оставит роль посредника.

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"Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда обе стороны должны предоставить конкретные предложения относительно того, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше - это решение, которое сейчас принадлежит президенту. Если не будет прогресса, мы отойдем как посредники в этом процессе", - сказала она.

Пресс-секретарь Госдепа напомнила, что Белый дом выступает за полное, а не трехдневное прекращение огня, а также осудила участие солдат Северной Кореи в войне против Украины. По ее словам, есть и другие страны, которые "способствуют этой бойне".

Переговоры о завершении войны в Украине - новости по теме

Напомним, 25 апреля спецпредставитель США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно войны в Украине. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, встреча длилась три часа и была "конструктивной и полезной". Обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Это уже четвертая поездка Уиткоффа в Россию для таких переговоров.

Также президент США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговорного процесса между Украиной и РФ. После недавней встречи с Владимиром Зеленским он отметил, что стороны уже близки к завершению войны.

Как сообщал Главред, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон показал Украине и России путь к завершению войны. По его словам, мира можно достичь, если обе стороны согласятся на конкретные шаги.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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