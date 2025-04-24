"Мы показали им финишную прямую": у Трампа назвали условие завершения войны

Соединенные Штаты "очень сильно" давят на Украину и Россию, утверждает Марко Рубио.

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США помогут Украине и России достичь мира - Рубио / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявления Рубио:

США "показали" Украине и РФ "путь к миру"

Чтобы был мир, обе стороны должны согласиться с условиями

Вашингтон показал Украине и агрессору России так называемую финишную прямую. Есть шанс заключить мир, если обе стороны согласятся сделать конкретные шаги. Американцы оказывают давление на Киев и Москву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что российско-украинскую войну "можно закончить".

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"Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи... Мы показали им финишную прямую", - говорит Рубио.

По словам дипломата, атаки РФ на Киев ночью 24 апреля "должны напомнить всем, почему их война должна закончиться".

"Мы видим финишную линию, но они оба должны туда добраться. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добраться туда, но они должны в конце концов сказать "да", - сказал Марко Рубио и подчеркнул, что Штаты "очень сильно давят" на Украину и Россию.

"Мирные" планы Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что моменты, которые противоречат Конституции Украины, не могут быть в договоренностях по завершению войны. Трамп уже получил план, который отражает точку зрения Киева по мирному процессу.

США потребуют от России отказаться от "демилитаризации" Украины, вернуть Запорожскую АЭС и вывести войска из Харьковской области, написали в Bloomberg. Ожидается, что посланник американского президента Стив Уиткофф озвучит одно из этих требований Путину на ближайшей встрече.

У Белого дома есть дедлайн для завершения войны России против Украины, сказал Дональд Трамп. По его словам, "существуют хорошие шансы на мирное соглашение".

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

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