'Решающая неделя': у Трампа сделали громкое заявление о завершении войны

США надеются на мирное соглашение между Украиной и Россией в ближайшее время.

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США заявляют о решающей неделе для Украины и России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Рубио:

Следующая неделя может стать решающей в переговорах между Украиной и Россией по миру

Обе стороны приближаются к мирному соглашению, но процесс еще не завершен

Введение новых санкций против РФ может обречь на еще два года войны

Следующая неделя может стать решающей в переговорах о прекращении войны. Украина и Россия сейчас находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

"Мирное соглашение должно быть заключено в ближайшее время", - сказал госсекретарь США. видео дня

Рубио подчеркнул, что возможность завершения войны в ближайшее время выглядит реальной, но пока "мы близки, но все еще недостаточно близки (для заключения мирного соглашения - Главред)". Он также отметил, что Соединенные Штаты не вводят новых санкций против России, поскольку надеются на то, что усилия США могут приблизить обе стороны к мирному соглашению.

"Как только вы начинаете делать такие шаги, а потом отказываетесь от них - вы обрекаете себя еще на два года войны, а мы этого не хотим... Никто, кроме нас, не ведет диалог с обеими сторонами", - добавил Рубио.

По его словам, есть основания для оптимизма, но в то же время есть причины быть реалистами.

"Я думаю, что это будет очень важная неделя. Эта неделя будет действительно важной неделей, на которой мы должны принять решение о том, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом, или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях являются не менее, а то и более важными. Но мы хотим, чтобы это произошло", - заявил госсекретарь.

Смотрите видео с заявлением Марко Рубио:

Марко Рубио - о завершении войны в Украине / Фото: скриншот

Переговоры о завершении войны в Украине - новости по теме

Напомним, 25 апреля спецпредставитель США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно войны в Украине. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, встреча длилась три часа и была "конструктивной и полезной". Обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Это уже четвертая поездка Виткоффа в Россию для таких переговоров.

Также президент США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговорного процесса между Украиной и РФ. После недавней встречи с Владимиром Зеленским он отметил, что стороны уже близки к завершению войны.

Как сообщал Главред, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон показал Украине и России путь к завершению войны. По его словам, мира можно достичь, если обе стороны согласятся на конкретные шаги.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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