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В США поставили России ультиматум по Украине и раскрыли планы против Кремля

Андрей Ганчук
27 апреля 2025, 07:38
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Агрессор Россия должна принять почетный, справедливый и прочный мир, сказал Линдси Грэм.
Трамп, Путин
Соратник Трампа предупредил Путин о новом ударе США по российской экономике / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • Россия должна принять предложения Трампа по Украине
  • Если Россия не согласится, будут новые санкции
  • Санкции затронут покупателей российских энергоресурсов

В Сенате готовы согласовать новые санкции против России, если она "не примет почетный, справедливый и прочный мир". Тогда Соединенные Штаты введут вторичные пошлины против любого государства, которое ведет закупки российских нефти, газа, урана, или же другой продукции. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

В своем аккаунте в X он рассказал о том, что уже подал двухпартийный законопроект о новых санкциях "против путинской России". У документа почти 60 соавторов.

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Санкции предусматривают вторичные пошлины в отношении любых государств, которые покупают нефть, газ или другую продукцию в России.

"Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством, если Россия не примет почетный, справедливый и прочный мир", - объяснил сенатор.

Также Линдси Грэм поблагодарил Трампа и его команду "за упорную работу, направленную на то, чтобы завершить войну в Украине, которая была вызвана варварским вторжением Путина, достойно и справедливо".

Переговоры по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они обсудили вопросы мирного завершения российско-украинской войны. Зеленский назвал разговор "хорошим" и подчеркнул, что, если удастся достичь договоренностей, встречу можно будет назвать "исторической".

После этого разговора Трамп усомнился в так называемых намерениях Путина завершить войну. Американский президент предположил, что глава Кремля его обманывает, и допустил новые санкции в отношении России.

Путин "готов" к переговорам с Украиной, мол, без предварительных условий, сказал в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин об этом сказал и представителю Трампа Уиткоффу в рамках их встречи в Москве.

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Кто такой Линдси Грэм?

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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